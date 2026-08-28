Murió “el rey más joven del mundo”, monarca de Uganda: llegó al trono a los 3 años

Su Majestad Oyo Rukidi IV, considerado por sus partidarios como “el rey más joven del mundo”, falleció a los 34 años, anunció el primer ministro de su tradicional reino en el oeste de Uganda. Toro (o Tooro), región situada en los confines de Uganda y la República Democrática del Congo, forma parte de los cinco reinos reconocidos simbólicamente por el presidente Yoweri Museveni. Se trata de monarquías cuyos poderes son esencialmente culturales, pero que conservan una influencia política. Oyo Rukidi IV sucedió oficialmente a su padre, fallecido de un ataque cardíaco, en 1995, cuando tenía 3 años, y asumió plenamente su autoridad al alcanzar la mayoría de edad, en 2010. Entérese: Murió Harald V, rey de Noruega, a los 89 años: esta es la enfermedad que padecía

También fue reconocido en 2025 por el Libro Guinness de los Récords como el “monarca en ejercicio más joven”. El primer ministro del reino, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, anunció a última hora del jueves que el rey había fallecido ese mismo día, lamentando una “pérdida inconmensurable para la familia real, el pueblo de Tooro y Uganda”.

Horas antes, el reino había informado de que el monarca se encontraba en estado crítico en Estados Unidos y había llamado a la calma. Según fuentes cercanas a la familia, había sido hospitalizado debido a un cáncer.

Le puede interesar: ¿Qué pasó con el rey Carlos III? Radio británica anunció por error su muerte tras un fallo informático El rey no estaba casado, según el primer ministro, pero deja un príncipe heredero. La existencia de este último no era conocida por el público, y su identidad será revelada de acuerdo con la tradición, precisó.

La familia del rey de Toro era conocida por sus estrechos vínculos con el antiguo líder libio Muamar Gadafi. África solo cuenta con tres monarquías soberanas -Esuatini, Lesoto y Marruecos-, mientras que varios otros países reconocen reinos tradicionales como instituciones culturales sin poder político. Al menos uno de ellos, en Nigeria, está dirigido por un menor de edad, según varias publicaciones. Siga leyendo: Murió Dolly Parton, la reina de la música country, ¿de qué falleció? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde queda el reino de Tooro y qué poder tiene? El reino de Tooro está en el oeste de Uganda, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo. Su monarquía tiene principalmente poderes culturales, aunque conserva influencia política. ¿De qué murió Oyo Rukidi IV, rey de Tooro? Oyo Rukidi IV murió a los 34 años. Según fuentes cercanas a la familia, había sido hospitalizado en Estados Unidos debido a un cáncer y se encontraba en estado crítico horas antes de su fallecimiento.

¿Dónde queda el reino de Tooro y qué poder tiene? El reino de Tooro está en el oeste de Uganda, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo. Su monarquía tiene principalmente poderes culturales, aunque conserva influencia política. ¿De qué murió Oyo Rukidi IV, rey de Tooro? Oyo Rukidi IV murió a los 34 años. Según fuentes cercanas a la familia, había sido hospitalizado en Estados Unidos debido a un cáncer y se encontraba en estado crítico horas antes de su fallecimiento.