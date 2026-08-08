Atlético Nacional confirmó dos refuerzos y prepara otro anuncio

El defensor, de 26 años, construyó buena parte de su carrera reciente en el fútbol de Estados Unidos, donde pasó por Inter Miami, New York Red Bulls y San Diego FC. Su experiencia internacional le permitió adquirir mayor madurez y competir en un entorno diferente al colombiano.

El retorno de Andrés Reyes tiene un significado especial para Atlético Nacional, pues se trata de un futbolista formado en las divisiones menores del club que decidió salir al exterior en busca de nuevos desafíos y ahora regresa con mayor recorrido competitivo.

Atlético Nacional confirmó dos nuevas incorporaciones: el defensor Andrés Reyes y el extremo Ian Poveda. El conjunto verdolaga también tiene prácticamente definido el fichaje del argentino Elías Cabrera, quien sería oficializado este lunes.

Reyes también cuenta con antecedentes importantes en las selecciones juveniles de Colombia. En 2018 hizo parte del combinado nacional que conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Posteriormente, en 2019, fue convocado para disputar el Campeonato Sudamericano Sub-20 y estuvo en el plantel que representó al país en el Mundial de la categoría disputado en Polonia.

Su regreso responde a una necesidad concreta del equipo dirigido por Lucas González: aumentar las alternativas en la zona defensiva, generar competencia interna y contar con un zaguero que pueda aportar experiencia en los diferentes torneos.

Ian Poveda, velocidad y desequilibrio por las bandas

La otra incorporación confirmada es Ian Poveda, extremo de 26 años que llega con una particular historia internacional. Nacido en Inglaterra y de ascendencia colombiana, desarrolló prácticamente todo su proceso formativo en el fútbol británico y pasó por las categorías juveniles de la selección inglesa antes de decidir representar a Colombia.

Poveda fue convocado por Inglaterra a la categoría sub-16 en 2015 y, un año después, integró el equipo sub-17 que conquistó la Copa de Croacia. En marzo de 2018 volvió a recibir el llamado de su país para disputar compromisos con la selección sub-18 ante Catar, Bielorrusia y Argentina. En esos partidos marcó tres goles y volvió a llamar la atención como uno de los proyectos interesantes de esa generación.

Sin embargo, el jugador siempre manifestó su deseo de representar a Colombia en la categoría absoluta. La Federación Colombiana de Fútbol comenzó a hacerle seguimiento en 2019 y ese proceso terminó dando frutos años después.

El 4 de diciembre de 2023, Néstor Lorenzo lo incluyó por primera vez en una convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos frente a Venezuela y México. El 10 de diciembre de ese año debutó con el combinado nacional en el triunfo 1-0 sobre Venezuela, partido en el que disputó 80 minutos.

A nivel de clubes, Poveda ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Inglaterra. Leeds United, Blackburn Rovers, Blackpool, Sheffield Wednesday y Sunderland aparecen entre los equipos en los que ha militado, acumulando experiencia en diferentes categorías del fútbol inglés.

Su velocidad, capacidad para superar rivales en el uno contra uno y posibilidad de desempeñarse por ambas bandas son características que busca aprovechar Atlético Nacional para darle más variantes a su ataque.