Atlético Nacional confirmó la salida de Javier Gandolfi por mutuo acuerdo: Diego Arias asumió como encargado

Atlético Nacional confirmó la salida del técnico Javier Gandolfi y el grupo de sus colaboradores, por mutuo acuerdo.

Aunque desde el lunes se había filtrado la información sobre la salida del argentino, solo hasta la noche de este martes, el club hizo oficial la decisión que, al parecer, y por lo expuesto en el comunicado, fue de mutuo acuerdo entre las partes.

Paralelo al anuncio de Atlético Nacional sobre la salida de Gandolfi, se conoció la sanción de Dimayor para el cuadro verde por el uso de los cuatro jugadores extranjeros en el duelo ante Bucaramanga, por la fecha 11 de la Liga Betplay-2.

En el comunicado oficial, Atlético Nacional menciona que Gandolfi, junto a su cuerpo técnico, no seguirá en la institución verdolaga.