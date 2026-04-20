Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Bucaramanga: ¿Cuándo y dónde ver el partido?

El duelo de este lunes 20 de abril entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga por la decimoséptima fecha de la Liga Betplay será clave. Por un lado, el conjunto leopardo está en la puja por entrar en zona de clasificación y el Verde busca adueñarse de la primera casilla, sumar puntos en la reclasificación y asegurarse la localía para las finales.

La situación actual de los clubes, si bien en los números es dispareja, es parecida. Ambos tienen cuentas pendientes con sus hinchas, quienes están molestos con los resultados en el caso de los “Búcaros”, mientras que la parcialidad verdolaga está disgustada por la forma de juego del equipo.

Diego Arias, entrenador de Nacional, sigue en el ojo del huracán, aunque la victoria ante DIM en el clásico da un respiro al risaraldense que estará a cargo del club paisa, mínimo, hasta fin de temporada. Este 20 de abril, tanto el técnico como los jugadores tienen la oportunidad de reivindicarse ante su público.

Bucaramanga, que actualmente está a un punto de los ocho clasificados (22, el octavo es Santa Fe con 23), está en la obligación de buscar el resultado en el Atanasio Girardot, estadio en el que ya ganó este semestre 2-1 a Deportivo Independiente Medellín el pasado 28 de febrero.

Durante la mañana del 20 de abril, Atlético Nacional dio a conocer los jugadores convocados para este duelo contra los santandereanos. Destacan la vuelta de César Haydar, la ausencia por decisión técnica de Néider Parra y el alta médica de Juan Manuel Zapata, quien no estará ante el auriverde. Estos son los convocados: