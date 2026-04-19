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Atlético Nacional busca frenar dominio del Atlético Bucaramanga desde hace 3 años

El equipo verde recibe este lunes, desde las 8:30 p.m., al elenco Leonardo, que ya no cuenta con Leonel Álvarez como DT y busca entrar entre los 8 equipos de la tabla.

  • Juan Manuel Rengifo se consolida en el mediocampo de Nacional. Además de generar buen fútbol, se esfuerza para cerrar espacios y ayudar en marca. Viene de anotar en el clásico ante DIM. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Juan Manuel Rengifo se consolida en el mediocampo de Nacional. Además de generar buen fútbol, se esfuerza para cerrar espacios y ayudar en marca. Viene de anotar en el clásico ante DIM. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Han pasado casi tres años desde que Atlético Nacional venció por última vez al Atlético Bucaramanga (13 de agosto-2023), equipo con el que volverá a chocar este lunes (8:30 p.m.) en el estadio Atanasio Girardot, donde el visitante arriba necesitado de un buen resultado y con técnico interino (Wilberth Perea) tras la salida de Leonel Álvarez.

Sólido en el liderato de la Liga Betplay 1-2026, el Verde, dirigido por Diego Arias, llega tranquilo al encuentro tras lograr de manera anticipada la clasificación a los cuadrangulares semifinales (suma 37 puntos tras 16 fechas); no obstante, quiere frenar la mala racha contra el Leopardo, que en el último duelo entre ambos, el 13 de septiembre de 2025, triunfó 1-0, pero debido al exceso permitido de jugadores extranjeros en cancha que alineó el cuadro antioqueño el resultado cambió luego a 3-0.

El auriverde viene de golear 5-0 a Boyacá Chicó, y sigue en la pelea por llegar a las instancias finales. Acumula 22 puntos, a uno del octavo que es Deportivo Cali.

Nacional, que suma cinco jornadas sin conocer la derrota (Internacional de Bogotá, 0-3, Pasto, 1-2, Cúcuta, 0-0, Jaguares, 2-1 y DIM 2-3), volverá a ser liderado por el centrocampista Juan Manuel Rengifo, que viene siendo una de las figuras en el esquema que plantea el entrenador Arias.

“Estamos dando lo mejor de nosotros para brindar alegrías y cumplir con los objetivos trazados. Me siento muy feliz porque con sacrificio vengo aportándole al equipo. Nos venimos sintiendo cómodos con el juego que estamos mostrando”, comentó Rengifo ante los medios de comunicación.

InfogrÃ¡fico
Atlético Nacional busca frenar dominio del Atlético Bucaramanga desde hace 3 años

“Con trabajo todos los días intentamos mejorar en lo que consideramos, y confiamos a la vez en lo que se hace bien. A pesar de un buen resultado en el clásico siempre tenemos cosas por corregir. Somos muy exigentes con nuestro grupo, en el que contamos con jugadores muy profesionales”, señaló el orientador Diego Arias en rueda de prensa.

Más allá de que su elenco quedó eliminado de la Copa Sudamericana este año después de perder contra Millonarios, Arias tuvo el respaldo de la dirigencia para continuar en el club. El estratega, con la prudencia y seriedad que lo caracterizan, también se mostró tranquilo y orgulloso por el crecimiento que han tenido sus dirigidos tras pasar momentos difíciles tanto por resultados como por críticas de un sector de la hinchada. Además habló del rival de este lunes. “Es un equipo difícil, en los últimos semestres ha tenido buenos rendimientos. Es complicado, con jugadores de experiencia. Intentaremos llevar el partido de nuestro lado”, finalizó Arias.

Le puede interesar: Atlético Nacional desmiente, mediante un comunicado, las declaraciones de Kevin Viveros punto por punto

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