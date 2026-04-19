Atlético Nacional busca frenar dominio del Atlético Bucaramanga desde hace 3 años

Han pasado casi tres años desde que Atlético Nacional venció por última vez al Atlético Bucaramanga (13 de agosto-2023), equipo con el que volverá a chocar este lunes (8:30 p.m.) en el estadio Atanasio Girardot, donde el visitante arriba necesitado de un buen resultado y con técnico interino (Wilberth Perea) tras la salida de Leonel Álvarez.

Sólido en el liderato de la Liga Betplay 1-2026, el Verde, dirigido por Diego Arias, llega tranquilo al encuentro tras lograr de manera anticipada la clasificación a los cuadrangulares semifinales (suma 37 puntos tras 16 fechas); no obstante, quiere frenar la mala racha contra el Leopardo, que en el último duelo entre ambos, el 13 de septiembre de 2025, triunfó 1-0, pero debido al exceso permitido de jugadores extranjeros en cancha que alineó el cuadro antioqueño el resultado cambió luego a 3-0.

El auriverde viene de golear 5-0 a Boyacá Chicó, y sigue en la pelea por llegar a las instancias finales. Acumula 22 puntos, a uno del octavo que es Deportivo Cali.

Nacional, que suma cinco jornadas sin conocer la derrota (Internacional de Bogotá, 0-3, Pasto, 1-2, Cúcuta, 0-0, Jaguares, 2-1 y DIM 2-3), volverá a ser liderado por el centrocampista Juan Manuel Rengifo, que viene siendo una de las figuras en el esquema que plantea el entrenador Arias.

“Estamos dando lo mejor de nosotros para brindar alegrías y cumplir con los objetivos trazados. Me siento muy feliz porque con sacrificio vengo aportándole al equipo. Nos venimos sintiendo cómodos con el juego que estamos mostrando”, comentó Rengifo ante los medios de comunicación.