“Esto no es mi techo”: Kevin Cataño tras su debut con Atlético Nacional

El debut de Kevin Cataño con Atlético Nacional dejó sensaciones positivas tanto para el jugador como para el equipo, que se impuso 2-1 frente a Jaguares de Córdoba. Más allá del resultado, la noche significó el inicio de un camino que el joven guardameta espera consolidar en una institución histórica del fútbol colombiano. En diálogo con Wins Sports el joven portero hizo un balance de su actuación.
“Es el primer partido de muchos, espero que con esta institución. Es el comienzo de una historia por contar”, expresó Cataño tras el encuentro, reflejando la ilusión con la que asumió su estreno profesional. A pesar de la victoria, el arquero fue autocrítico y reconoció que aún tiene aspectos por mejorar: “Sabemos que hay muchas cosas que seguir trabajando y en las que debo crecer, pero me voy contento con la noche de hoy”.