“Esto no es mi techo”: Kevin Cataño tras su debut con Atlético Nacional

El debut de Kevin Cataño con Atlético Nacional dejó sensaciones positivas tanto para el jugador como para el equipo, que se impuso 2-1 frente a Jaguares de Córdoba. Más allá del resultado, la noche significó el inicio de un camino que el joven guardameta espera consolidar en una institución histórica del fútbol colombiano. En diálogo con Wins Sports el joven portero hizo un balance de su actuación. “Es el primer partido de muchos, espero que con esta institución. Es el comienzo de una historia por contar”, expresó Cataño tras el encuentro, reflejando la ilusión con la que asumió su estreno profesional. A pesar de la victoria, el arquero fue autocrítico y reconoció que aún tiene aspectos por mejorar: “Sabemos que hay muchas cosas que seguir trabajando y en las que debo crecer, pero me voy contento con la noche de hoy”.

Durante el compromiso, Cataño destacó por su serenidad y concentración, cualidades clave para un portero en su primera aparición oficial. “Creo que lo manejé muy bien, estuve muy tranquilo durante el encuentro, en alta intensidad y disposición”, señaló, valorando su capacidad para responder ante la exigencia del partido. El gol recibido no opacó su balance general. Por el contrario, el arquero lo asumió como parte natural del aprendizaje en la élite: “Cuando se compite en el más alto nivel es normal que te hagan goles, es algo inevitable. Esto me deja enseñanzas de que no es mi techo y puedo dar mucho más”.

En cuanto a esa jugada, Cataño reconoció que pudo haber tomado una mejor decisión, aunque también resaltó la calidad del rival en la definición. “No fue la decisión más acertada, pero él resolvió con su calidad, tirando el balón por encima cuando yo estaba en una posición muy adelantada”, explicó.