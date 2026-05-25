Junto a Luis Díaz, ellos son los 17 jugadores de Colombia que disputarán su primer Mundial

El director técnico Néstor Lorenzo entregó la lista oficial de los 26 convocados de la Selección Colombia a la Copa del Mundo Norteamérica 2026. En ese listado, más de la mitad disputará su primer Mundial.

Tal vez por la ausencia que hubo en Catar 2022 y como una ilusión en una nueva generación de futbolistas, en México, Estados Unidos y Canadá habrá 17 jugadores colombianos que cumplirán el sueño de estrenarse en un mundial.

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El principal debutante en el máximo torneo de selecciones es Luis Díaz, quien ya había estado en el proceso de las anteriores eliminatorias, pero ante el desafortunado desenlace de la no clasificación no pudo mostrar su talento con la tricolor en Medio Oriente.

En ese entonces ya el guajiro daba de qué hablar en tierras europeas con el Porto de Portugal. Para este 2026, Díaz llega siendo protagonista del Bayern Múnich, un equipo que lo ganó todo en Alemania y que estuvo peleando la UEFA Champions League, llegando hasta las semifinales, siendo eliminado por el PSG de Luis Enrique.

Los debutantes están en todas las líneas, siendo una de las novedades el arquero Álvaro Montero, que completa el trío de guardametas junto a Camilo Vargas y David Ospina, dos de los referentes experimentados en la tricolor.

Por los lados de la defensa, Daniel Muñoz tendrá su primera oportunidad en una banda donde han sido protagonistas Camilo Zuñiga y su compañero de convocatoria, Santiago Arias. Déiver Machado, Jhon Lucumí y Willer Ditta son los otros defensores debutantes en una lista mundialista.

En el mediocampo, la lista de los primerizos en la Copa del Mundo la encabeza Richard Ríos, quien llega con una actualidad destacada en el Benfica. Jorge Carrascal y Gustavo Puerta, que han vestido la camiseta amarilla en las selecciones juveniles, también tendrán su primera oportunidad en las mayores. Kevin Castaño, de River Plate, y Juan Portilla, de Paranaense, también debutan en esta copa.