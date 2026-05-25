EXCLUSIVO | Gobierno esperaba $8,3 billones por impuesto al patrimonio, pero solo alcanza $3,3 billones, ¿qué pasó?

A pocos días de vencerse por completo el calendario del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, decretado para atender la ola invernal, el recaudo está muy por debajo de las expectativas del Gobierno Nacional. Eso, pese a que la Corte Constitucional dejó en firme el gravamen mientras se pronuncia de forma definitiva.
EL COLOMBIANO pudo establecer que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) apenas acumula cerca de $3,3 billones entre la primera y segunda cuota del nuevo tributo, con corte a abril. Hay que tener en cuenta que la fecha principal de pago venció el 4 de mayo para personas jurídicas (mayor parte del recaudo).
Sin embargo, la Dian defiende que todavía puede ampliar los ingresos, ya que la fecha límite para establecimientos permanentes o sucursales extranjeras culmina el 1 de junio; sin embargo, los expertos consideran que ese aporte es mínimo.
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Así las cosas, la diferencia representa un desfase cercano a $5 billones frente a los $8,3 billones esperados por el Ministerio de Hacienda, equivalente a un rezago de aproximadamente 60,2% frente a la meta planteada en el Decreto 173 de 2026, expedido para financiar medidas asociadas a la emergencia económica por la ola invernal. El impuesto estaba dirigido a compañías con patrimonios líquidos superiores a $10.474 millones.