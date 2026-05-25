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La subasta de energía que desató la furia de Petro: térmicas, gas importado y sospechas de “traición” en el Caribe

La subasta del cargo por confiabilidad para 2029 y 2030 terminó convertida en una crisis política dentro del Gobierno Petro, tras la adjudicación de proyectos térmicos cuestionados por su ubicación y dependencia del gas importado.

  • Por tecnología, la nueva capacidad adjudicada estará liderada por las plantas térmicas, que aportarán 2.276,8 MW, seguidas por los proyectos solares, con 1.546,9 MW, y los eólicos, con apenas 246 MW. En la foto, ministro de Minas y Energía, Edwin Palma; y el presidente Gustavo Petro. Foto: Cortesía
    Por tecnología, la nueva capacidad adjudicada estará liderada por las plantas térmicas, que aportarán 2.276,8 MW, seguidas por los proyectos solares, con 1.546,9 MW, y los eólicos, con apenas 246 MW. En la foto, ministro de Minas y Energía, Edwin Palma; y el presidente Gustavo Petro. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 1 hora
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La más reciente subasta de cargo por confiabilidad, realizada el pasado 22 de mayo y administrada por XM, operador del mercado eléctrico colombiano, terminó convertida en una de las mayores controversias energéticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Aunque el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, celebró los resultados por considerar que permitirán fortalecer el abastecimiento eléctrico hacia 2029 y 2030, el presidente Petro reaccionó con dureza tras conocer que buena parte de la nueva capacidad adjudicada dependerá de generación térmica a gas natural.

Relacionado: “Alta traición”: Petro estalla contra su MinMinas por la subasta energética y pide paneles solares, no gas natural

La subasta asignó obligaciones de energía firme (OEF),...

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