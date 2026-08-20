“Hay muchos llamados”: Víctor Marulanda habla sobre el futuro de Juan Manuel Rengifo en Nacional

El futuro de Juan Manuel Rengifo continúa generando expectativa en Atlético Nacional. El joven talento del conjunto verdolaga ha despertado el interés de varios clubes y su nombre comienza a sonar con fuerza como uno de los jugadores que podría protagonizar un movimiento en el mercado.
La posibilidad de una salida ya no es solo un rumor. Víctor Marulanda, director deportivo de Atlético Nacional, confirmó en diálogo con Win Sports que han recibido consultas por el futbolista. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no existe una oferta concreta que permita hablar de una negociación avanzada.