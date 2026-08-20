Capturan en Rionegro a alias Nando, señalado hombre de confianza de ‘Castor’ y coordinador de narcotráfico de ‘Los Costeños’

Alias Nando fue capturado en Rionegro, Antioquia, como resultado de una operación en la que participaron la Policía Nacional, la Fiscalía y autoridades del Reino Unido. La información fue divulgada por el presidente Abelardo De La Espriella el 19 de agosto a través de su cuenta en X. De acuerdo con lo informado por el mandatario, Nando sería hombre de confianza de alias Castor y tendría a su cargo el componente de narcotráfico de ‘Los Costeños’. Según la información oficial, alias Nando se encargaba de coordinar el acopio, transporte y despacho de cargamentos de cocaína desde Colombia, mediante rutas con destino a Centroamérica y Europa.

“Otro golpe contundente a ‘Los Costeños’. En Rionegro, Antioquia, nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y autoridades del Reino Unido, capturó a alias Nando, señalado como hombre de confianza de alias Castor y coordinador del componente de narcotráfico de esta organización criminal”, dijo el primer mandatario a través de su cuenta en X este 19 de agosto. El presidente señaló que la captura afecta las actividades financieras y operativas que, según las autoridades, desarrolla la organización. “Este delincuente coordinaba el acopio, transporte y despacho de cargamentos de cocaína desde Colombia, utilizando rutas hacia Centroamérica y Europa. Su captura golpea directamente las finanzas y la capacidad operativa de ‘Los Costeños’. Les estamos cerrando el cerco. Vamos por los cabecillas, sus finanzas y sus redes de narcotráfico”.

Captura de alias ‘Ever’ en Valledupar

El mismo 19 de agosto, el presidente también informó sobre la captura de alias Ever o Marino, identificado por las autoridades como cabecilla de zona de ‘Los Costeños’ en Barranquilla. El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional en Valledupar, Cesar. Según la información entregada por el Gobierno, Ever tendría bajo su mando un componente criminal conformado por 25 personas y estaría relacionado con actividades de sicariato y extorsión en diferentes sectores de Barranquilla. La estructura que presuntamente dirigía tendría presencia en ocho barrios de la ciudad y estaría vinculada con una red dedicada a exigir dinero a comerciantes y transportadores. También se le atribuye la coordinación de homicidios contra personas que se negaban a cumplir con esas exigencias. “La Policía Nacional capturó en Valledupar a alias Ever o Marino, cabecilla de zona de esta organización criminal en Barranquilla y responsable de una red de sicariato y extorsión contra comerciantes y transportadores”, escribió el presidente en su cuenta de X. El mandatario también publicó la frase: “Golpe contundente a ‘Los Costeños”. Posteriormente, expresó: “En la Patria Milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia”.

Actividades atribuidas a ‘Los Costeños’

De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno, ‘Los Costeños’ tiene presencia en Barranquilla y su área metropolitana y está relacionada con actividades de microtráfico, extorsión a comerciantes y transportadores, sicariato, tráfico de estupefacientes y disputas por el control territorial. La estructura tendría presencia, según la información entregada, en sectores de Barranquilla, Soledad, Galapa y Puerto Colombia. Las capturas de Nando y Ever corresponden a investigaciones y operaciones relacionadas con diferentes componentes de la organización. En el primer caso, las autoridades señalaron actividades asociadas al narcotráfico y al traslado internacional de cocaína; en el segundo, hechos relacionados con sicariato y extorsión en Barranquilla. No se pierda: Ejército admitió que 36 militares participaron en liberación de presunto narcotraficante por orden de un general

Investigación y proceso judicial

La información oficial disponible sobre la captura de ‘Nando’ no incluye detalles adicionales sobre el procedimiento, las investigaciones previas ni los elementos materiales probatorios que sustentan los señalamientos en su contra. Tras las detenciones, corresponde a las autoridades judiciales avanzar en los respectivos procesos para establecer la responsabilidad individual de los capturados frente a los delitos que les sean atribuidos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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