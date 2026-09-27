Chicho se suma al hospital de Nacional: 9 meses por fuera, pero no es el único dolor de cabeza de Lucas González

Sin embargo, el panorama no se limita a los resultados. Las lesiones se han convertido en otro problema para el entrenador, especialmente en un momento decisivo del campeonato y sin contar a los jugadores que se encuentran convocados a la Selección Colombia.

Lucas González atraviesa el momento más complejo desde que asumió la dirección técnica de Atlético Nacional. El equipo verde acumula dos jornadas sin ganar, después de la derrota 2-0 ante Llaneros y el empate 1-1 frente a Millonarios, una racha que comienza a generar preocupación en un club acostumbrado a pelear por los primeros lugares.

La baja más delicada es la de Cristian ‘Chicho’ Arango. El delantero sufrió una lesión de ligamento cruzado y estará aproximadamente nueve meses fuera de las canchas. Su contrato terminaba en diciembre, pero Nacional deberá extenderlo para garantizar su vínculo durante el proceso de recuperación.

La lesión supone además un problema deportivo importante para Lucas. Arango era el único ‘9’ natural que tenía disponible en la plantilla, más allá de que su rendimiento durante este semestre no había estado al nivel esperado.

La situación se había complicado previamente con las lesiones de Alfredo Morelos y Nicolás Rodríguez. El primero estará cerca de un mes por fuera, mientras que Rodríguez también afronta un periodo de recuperación que lo mantiene alejado de las canchas.

El panorama se amplió con otros jugadores que apenas comienzan a regresar. Elkin Rivero, Matheus Uribe y Edwin Cardona están retomando competencia, mientras que Jorman Campuzano y Marlos Moreno presentaron molestias. A ellos se sumó Juan José Rosa, quien tuvo que abandonar el amistoso frente a Chapecoense por una lesión.

A este escenario hay que agregar las ausencias de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, quienes se encuentran con la Selección Colombia.

Un problema en ataque

Ante tantas bajas, uno de los principales desafíos de Lucas González será encontrar una fórmula ofensiva que le permita a Nacional mantener su capacidad para generar ocasiones pese a no contar con un delantero centro natural.

El problema quedó expuesto ante Millonarios. Nacional tuvo varias oportunidades claras durante el segundo tiempo, pero no consiguió convertirlas y terminó dejando dos puntos en el Atanasio Girardot.

La falta de contundencia es ahora uno de los aspectos que deberá resolver el cuerpo técnico. No basta con encontrar alternativas para ocupar el puesto de delantero: el esquema tendrá que permitir que los jugadores disponibles lleguen con frecuencia al área y sean efectivos cuando aparezcan las oportunidades.

Pese al momento que atraviesa y a las numerosas bajas, Nacional conserva una posición favorable en la tabla. El equipo suma 19 puntos y permanece dentro del grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares finales, con 30 unidades todavía en disputa.

De esos 30 puntos, necesita conseguir 11 para alcanzar la cifra que, de acuerdo con la proyección actual, le permitiría asegurar su presencia en la fase final.

Por eso, aunque las dos últimas fechas encendieron algunas señales de preocupación, el equipo todavía tiene margen para reaccionar. El reto inmediato será encontrar soluciones mientras recupera a los jugadores lesionados y afrontar el tramo definitivo del campeonato con una plantilla diezmada.