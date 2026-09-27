Chicho se suma al hospital de Nacional: 9 meses por fuera, pero no es el único dolor de cabeza de Lucas González

Lucas González atraviesa el momento más complejo desde que asumió la dirección técnica de Atlético Nacional. El equipo verde acumula dos jornadas sin ganar, después de la derrota 2-0 ante Llaneros y el empate 1-1 frente a Millonarios, una racha que comienza a generar preocupación en un club acostumbrado a pelear por los primeros lugares.
Sin embargo, el panorama no se limita a los resultados. Las lesiones se han convertido en otro problema para el entrenador, especialmente en un momento decisivo del campeonato y sin contar a los jugadores que se encuentran convocados a la Selección Colombia.