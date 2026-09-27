Video | Boca le remontó a Racing por Copa Argentina con un triplete de Enner Valencia, todos de cabeza, vea aquí los goles

Sin Álvaro Montero, portero que está en selección Colombia y que fue clave en la clasificación por penales contra Vélez en octavos de final, Boca enfrentó la ronda de cuartos ante Racing Club sin su guardameta y vaya que lo extrañó. La “Academia”, que vive horas bajas, encontraba en este partido una oportunidad para rehacer el camino, inició bien, pero el ingreso de Enner Valencia cambió el rumbo del juego para siempre. Boca pasó de perderlo 0-2 a ganarlo 3-2 en 20 minutos. El compromiso empezó con un Boca avasallador, buscando el arco de Racing y liderado por Leandro Paredes; sin embargo, Racing se puso adelante con un golazo. Al minuto 19, Gastón Lódico cobró un tiro de esquina cerrado y convirtió un gol olímpico inolvidable que le dio la ventaja parcial a los blanquiazules en el Gigante de Arroyito de Rosario. Fue el segundo tanto que sufre Leandro Brey de esta forma.

Con el olímpico, Boca extrañó los 2 metros de estatura de Álvaro Montero, pero había que buscar una forma de revertir la situación. Boca fue al frente, pero no pudo mover el marcador en el primer tiempo. Para la segunda mitad, Racing inició mejor y otra vez en un córner, aprovechó los rebotes y terminó con el segundo gol que anotó Adrián “Maravilla” Martínez con una tijera al 47’.

Dos goles abajo estaba Boca y Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, técnico de los bosteros, tenía que encontrar una solución urgente.

Ingresó Enner Valencia y escribió la historia

Al minuto 56 del compromiso, Arruabarrena decide sacar del partido a un Alan Velasco que se vio perdido en cuanto a la creación. En lugar del jugador argentino, le dio ingreso al ecuatoriano Enner Valencia para hacer el doble nueve con el uruguayo Miguel Ángel Merentiel. También ingresó en esa ventana de cambios Sebastián Villa por Santiago Ascacibar. No fue hasta el minuto 72 cuando Lautaro Blanco cobró un tiro de esquina cercano al área chica y apareció Enner Valencia con un cabezazo certero que ilusionó a Boca a falta de 18 minutos para el final. El ecuatoriano, que ha sido muy criticado en Boca, alcanzó el balón rápido y no celebró mucho. Al 80’, gracias a un centro preciso de Sebastián Villa, Valencia volvió a ganar de cabeza aprovechando que Marcos Rojo se quedó tendido en el piso, no tenía marca y con un remate que picó previamente en el césped anotó el empate por 2-2.

Cuando todo parecía irse a los penales y que Leandro Brey tenía que lucirse para igualar lo que hizo Montero en la ronda pasada, apareció nuevamente la “cabeza de oro” de Enner Valencia. El ecuatoriano ganó por los aires, conectó el servicio lanzado por el chileno Carlos Palacios e hizo estallar las tribunas xeneizes con un afónico y desaforado grito de gol. Boca logró la remontada a lo Boca, con esa mística que tanto caracterizó en sus mejores tiempos al conjunto Xeneize.

“Es un partido que se gana al último minuto con toda la emoción, más si es un clásico por el paso a semifinal. La emoción le da la vuelta a un resultado adverso. A Enner quiero felicitarlo, creo que se merece el premio; es un chico que se hace querer mucho. Los 3 goles le hacen bien a él y a todos; Palacios y Villa también entraron bien”, mencionó el Vasco Arruabarrena. Ahora Boca se prepara para dos semifinales y afrontar el torneo local. Jugará la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield, la de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama y es uno de los líderes del torneo argentino. Lea también: Jaminton Campaz fue campeón con Rosario Central a la distancia; ¿qué título obtuvo?