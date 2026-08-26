Atlético Nacional se enfrenta al Cali en el Atanasio; ¿quién tiene mejor plantilla en el duelo de verdes?

Este miércoles 26 de agosto, Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot en un duelo que promete ser intenso debido a la ideología de juego de cada equipo y el momento futbolístico que atraviesan ambas escuadras, más allá del resultado. Se nota de a poco el trabajo que realizan los técnicos Lucas González (Atlético Nacional) y Rafael Dudamel (Deportivo Cali) con sus respectivas plantillas.

Justamente se enfrentan los dos equipos más valorizados en la actualidad del fútbol colombiano. Según Transfermarkt, Atlético Nacional tiene una plantilla que cuesta alrededor de 25,5 millones de euros y que se valoriza en el mercado en 34 millones de euros, mientras que el Cali tiene un valor base de su plantel de 14,7 millones de euros, valorizado en la actualidad cerca de los 24 millones de euros.

La razón de estos valores, los cuales son altos para el FPC, se explica principalmente en dos jugadores: Juan Manuel Rengifo por Nacional y Matías Orozco del Cali. El volante antioqueño del “Verde Paisa” está tasado en 5 millones de euros, mientras que el barranquillero del club “Azucarero” cuesta 1,5 millones de euros; sin embargo, su venta por 4,8 millones de euros aproximadamente está pronta a cerrarse con el Brighton de Inglaterra.

Por otro lado, tanto Nacional como Cali tienen en sus equipos a dos de los jugadores que mejor salario tienen en el fútbol criollo. El “Rey de Copas” le paga a Alfredo “El Búfalo” Morelos un aproximado de $700 millones de pesos colombianos al mes, una cifra parecida a lo que recibe el guardameta peruano del Cali, Pedro Gallese.

Mientras que Nacional tiene ocho jugadores que cuestan más de un millón de euros, el Cali tiene a cinco. Para este duelo, el cuadro antioqueño no contará con uno de ellos, Elías Cabrera. El Cali, por su parte, cuidará a la joya, Matías Orozco, para que su operación con el Brighton se pueda cerrar con facilidad.