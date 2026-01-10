¡La dinastía continúa! Las 5 joyas del Babyfútbol con apellidos de leyenda: Ángel, Pabón, Moreno, Rodríguez y Vélez

Cinco chicos que participan en el Babyfútbol Colanta siguen los pasos de sus héroes: sus padres, quienes dejaron huella en los estadios de Colombia y el exterior. A diferencia de algunos de sus progenitores, aún sin cumplir los 13 años de edad, estos niños ya experimentan las sensaciones de la alta competencia y la masiva presencia de aficionados en las tribunas del certamen que se realiza en Medellín. A simple vista, sus nombres podrían no decir mucho para el hincha del común: Román Moreno Vega (Inder Medellín), Pascual Ángel Gutiérrez (Estudiantil), Thiago José Rodríguez Cabrera (San Andrés Islas Cajasai), Isaac Vélez Gómez (Corporación Arkadia) y Dorlan Jr. Pabón Valencia (refuerzo de Estados Unidos). Pero cuando se referencia el nombre de sus padres, el foco de las miradas se posa sobre ellos. En su orden, son los hijos de Tressor Moreno, Juan Pablo Ángel, Ángelo Rodríguez, Stiven Vélez y Dorlan Pabón, hombres con historia en este deporte.

Pascual Ángel, jugador de Estudiantil. FOTO LOS PAISITAS

La dinastía Ángel se prolonga ahora con Pascual, el número 9 del Club Estudiantil, quien al igual que su papá —triunfador en Nacional, River Plate, Aston Villa y la MLS— se destaca por su capacidad goleadora. “Es un jugador muy técnico, toma muy buenas decisiones a la hora de definir, convierte un 70% de las opciones que le quedan en un partido y es muy colectivo”, dice Jesús “Chucho” Ramírez, mánager del elenco y quien dirigió a Juan Pablo en las selecciones juveniles de Antioquia. Para el delanteblob:https://web.whatsapp.com/bbb62aac-88c8-4132-8731-7fc0c194c179ro que cerró su carrera en Nacional en 2014, este torneo se ha vuelto habitual, pues su otro hijo, Tomás (exverdolaga y hoy vinculado al San Diego de la MLS), también participó en el Babyfútbol. Lea aquí: Lauren Sofía Calvete de Future Soccer de Bogotá encanta en el Babyfútbol con sus gambetas y goles “Este evento se ha convertido en el más importante del país en esta categoría y cada día va creciendo. Hay que ver el apetito de la gente por apoyarlo; cada niño que pasa por aquí es tocado por el deporte de una u otra manera. Independientemente de que lleguen a jugar fútbol profesional, creo que el torneo tiene el poder de tocar muchos corazones. Lo importante es apoyar a los hijos en lo que les gusta, acompañarlos y darles las herramientas para que salgan adelante”, dijo Juan Pablo a Telemedellín en una de sus visitas a la Marte 1, donde destacó la calidad de Estudiantil como un elenco que siempre pelea los primeros lugares. Pascual, por su parte, señaló que su papá es una leyenda “que dejó huella por el carácter, la responsabilidad y la disciplina que tiene. Quiero seguir sus pasos y los de mi hermano”.

Dorlan Junior Pabón, refuerzo del equipo de Estados Unidos. FOTO LOS PAISITAS

¿Quiénes son los herederos de Dorlan Pabón y Tressor Moreno?

A diferencia de su padre, quien en los inicios de su carrera era un joven tímido, Dorlan Junior es despierto frente a los periodistas. Su presencia en esta edición es como uno de los dos refuerzos del equipo de Estados Unidos, luego de destacarse en el club Leones de Itagüí. “Esto es lo mejor que uno puede jugar a nuestra edad; invito a todos a que luchen y lo disfruten. Lo que más me gusta es el ambiente, las cámaras... uno se puede divertir y todo el mundo lo ve”. Thiago José Rodríguez también busca emular a su padre, Ángelo, exdelantero que militó en Nacional, DIM y Envigado, además de clubes en Estados Unidos y Brasil. Thiago representa al balompié isleño gracias al zonal que la Corporación Los Paisitas realiza en San Andrés.