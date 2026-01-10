¡La dinastía continúa! Las 5 joyas del Babyfútbol con apellidos de leyenda: Ángel, Pabón, Moreno, Rodríguez y Vélez

Cinco chicos que participan en el Babyfútbol Colanta siguen los pasos de sus héroes: sus padres, quienes dejaron huella en los estadios de Colombia y el exterior. A diferencia de algunos de sus progenitores, aún sin cumplir los 13 años de edad, estos niños ya experimentan las sensaciones de la alta competencia y la masiva presencia de aficionados en las tribunas del certamen que se realiza en Medellín.
A simple vista, sus nombres podrían no decir mucho para el hincha del común: Román Moreno Vega (Inder Medellín), Pascual Ángel Gutiérrez (Estudiantil), Thiago José Rodríguez Cabrera (San Andrés Islas Cajasai), Isaac Vélez Gómez (Corporación Arkadia) y Dorlan Jr. Pabón Valencia (refuerzo de Estados Unidos). Pero cuando se referencia el nombre de sus padres, el foco de las miradas se posa sobre ellos. En su orden, son los hijos de Tressor Moreno, Juan Pablo Ángel, Ángelo Rodríguez, Stiven Vélez y Dorlan Pabón, hombres con historia en este deporte.