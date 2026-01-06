Lauren Sofía Calvete de Future Soccer de Bogotá encanta en el Babyfútbol con sus gambetas y goles

Su futbolista favorita es Linda Caicedo, figura del Real Madrid, pero el sueño de Lauren Sofía Calvete Molina, jugadora de Future Soccer de Bogotá, es llegar al Barcelona de España. La pequeña, autora de uno de los mejores goles en lo que va del Babyfútbol —anotado en la victoria 4-1 ante la Fundación Greenland de Apartadó—, se destaca no solo por su capacidad goleadora, sino por su regate, dominio de balón y habilidad para generar peligro en el área rival. Con una sonrisa algo pícara, narra su anotación: “Me enganché a tres rivales y, tras dejarlas en el camino, definí al arco, así como Linda Caicedo”. Lauren ha sido múltiple campeona con su equipo, algo que su técnico, Wilmer José Mourinho Gómez Arévalo, resalta con orgullo.

Desde los cuatro años se dedica al fútbol. Aunque también practicó tenis y tenis de mesa, fue la pelota la que la cautivó; por ello, tras destacarse el año pasado en el Babyfútbol de Salón, ahora compite por el título en la modalidad de campo. Su pasión es tal, que lleva años fortaleciendo su preparación bajo las órdenes de Omar Pérez, el histórico exvolante argentino de Santa Fe que se radicó en la capital para formar nuevos talentos. “Lauren viene haciendo un proceso con Omar Pérez y desde muy pequeña nos ha demostrado que tiene un talento excepcional. Con nosotros ha ganado varios títulos y sabemos que llegará muy lejos por su calidad”, resaltó Gómez Arévalo. La joven, que vive en Chía y pasó a noveno grado, tiene claro que ser profesional es su prioridad. Convencida de sus condiciones, afirma que no solo quiere jugar en el Barça, sino ser la mejor del mundo. Su club ya fue campeón en 2022 (bajo el nombre de Nueva Delhi) y ahora ella busca regresar a casa con el trofeo para seguir decorando las paredes de su hogar con reconocimientos, mientras sueña con integrar la Selección Bogotá y saltar al fútbol internacional.

Para venir al Babyfútbol, el club inició un proceso con este grupo, desde 2024 ya que la idea era consolidar el plantel para volver a buscar el título. En este tiempo las jugadoras han disputado los torneos de la Liga de su región, quedándose con un subtítulo y un título, por eso, su técnico está convencido de que darán la pelea por el primer lugar. En ese proceso Laren ha sido clave con sus goles, con su talento y con su juego. Como prepración las niñas tienen 260 sesiones de entrenamientos y 70 partidos entre oficiales y amistosos que les permitió consolidar el equipo.

Henry Contreras Valencia, coordinador de Cundinamarca para el Festival de Festivales y quien asiste al evento hace 21 años de manera consecutiva, confirmó que este municipio trajo a Medellín la delegación más grande del torneo: 1.082 deportistas que compiten en 27 disciplinas. “La motivación principal es que los niños disfruten de estos ‘Olímpicos’ creados para ellos. El evento tiene las condiciones para que lo que vivan acá se convierta en un gran recuerdo de por vida, tanto por la organización como por el nivel de competencia que sueñan alcanzar por años”, explicó Contreras. Asimismo, sostuvo que, aunque no se sabe si todos serán profesionales, cuentan con el apoyo de la Alcaldía de Chía para vivir una experiencia única. “Sin importar a qué se dediquen, siempre recordarán lo que vivieron dentro y fuera de la cancha; también los llevamos a que conozcan la ciudad, monten en Metro y vean el desarrollo de esta capital tan acogedora”. Finalmente, Contreras subrayó que la visión del alcalde Leonardo Donoso insiste en que lo primordial es formar mejores ciudadanos. Este propósito impulsó a los más de seis mil participantes que hicieron parte de la fase clasificatoria en los 27 deportes en los que hoy compiten en Medellín.

