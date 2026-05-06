¿Qué significan los misteriosos parches en las orejas de los jugadores del Bayern?

En la previa del decisivo duelo de semifinales entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain, una curiosa imagen llamó la atención de la prensa europea. Varios jugadores del conjunto alemán lucían pequeños trozos de cinta adhesiva en sus orejas, lo que llevó al diario L’Équipe a plantear una pregunta intrigante: ¿qué se esconde detrás de estos discretos parches? Lejos de tratarse de una moda o de una solución para proteger pendientes —como podría sugerir el caso de Alphonso Davies, quien lo lleva solo en una oreja—, la respuesta es mucho más sofisticada. Se trata de una innovadora técnica médica orientada a la prevención de lesiones. El método consiste en extraer pequeñas muestras de sangre del lóbulo de la oreja antes e incluso durante los entrenamientos. Estas muestras permiten medir en tiempo real dos indicadores clave: el lactato y la creatina quinasa. Gracias a estos datos, el cuerpo técnico puede evaluar con precisión el nivel de fatiga muscular y el estrés físico de cada jugador.

Según explicó el diario Bild, este sistema permite al entrenador —actualmente Vincent Kompany— conocer con exactitud el estado físico de sus futbolistas en cada momento del entrenamiento. La creatina quinasa, en particular, es una enzima clave: niveles elevados pueden indicar daño en los músculos o incluso en el corazón. Por ello, su monitoreo constante funciona como una señal de alerta temprana para prevenir lesiones graves. Estos discretos parches cumplen una función crucial: permiten al equipo médico reaccionar a tiempo. Si los valores detectados sugieren un exceso de carga física, el cuerpo técnico puede ajustar la intensidad del entrenamiento o aplicar tratamientos específicos. Además, esta técnica resulta especialmente útil en procesos de rehabilitación, ya que ayuda a determinar la frecuencia e intensidad adecuadas para el regreso progresivo de un jugador lesionado.

Una práctica con historia en el club Aunque pueda parecer una innovación reciente, lo cierto es que esta práctica lleva años implementándose en el Bayern. Un empleado del club reveló a L’Équipe que no comenzó con Kompany. De hecho, ya en 2018, bajo la dirección de Niko Kovač, el equipo realizaba pruebas de lactato a pie de campo mediante pequeños pinchazos en los dedos. Los beneficios parecen evidentes. Tras una temporada anterior marcada por múltiples lesiones —cuando el Bayern llegó a una eliminatoria europea con medio equipo titular fuera—, el club ha conseguido mantener a su plantilla en óptimas condiciones físicas en el tramo decisivo de la campaña actual.