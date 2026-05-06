Jueces de Medellín piden suspender términos judiciales ante crisis por fallas en nueva plataforma digital

Casos en los cuales los expedientes son asignados a funcionarios que hace varios años ya no pertenecen a la Rama Judicial y otros que aparecen como inactivos, hacen parte de las irregularidades que tienen colapsados los juzgados de Medellín, tras un mes de la entrada en funcionamiento de una nueva plataforma digital para administrar los procesos.

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Por eso, el tribunal Superior de esta ciudad le envió un SOS a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa, y le pide un plan de choque para afrontar la crisis.

En el documento que firma el magistrado Benjamín Yepes como presidente del Tribunal Superior de Medellín, tras la discusión que tuvieron al respecto el 22 de abril en sala plena, señala además otros síntomas de la situación como las inconsistencias en los procesos migrados en cuanto a los nombres de las partes o en el número del radicado; muchos que fueron cargados a un solo magistrado, todo lo cual “retrasa u obstaculiza el proceso de notificación”.

Y ha sido necesario entonces muchas veces retornar al registro de procesos por medios manuales, de acuerdo con lo expresado.

El nuevo aplicativo, llamado sistema de información de gestión de procesos y manejo documental Justicia XXI Web – TYBA, comenzó a utilizarse desde el pasado 7 de abril y según Yepes ha tenido un impacto negativo en la prestación del servicio de la justicia.

Ante esto, piden que se adopten medidas para aliviar el represamiento de tutelas y de procesos judiciales que están pendientes de reparto, pero además el estrés de los funcionarios que han tratado de aminorar las consecuencias para el público.

“En tales condiciones, la prestación del servicio de justicia solo ha sido posible a costa de un mayor sacrificio de tiempo de todos los servidores judiciales, quienes para cumplir sus funciones han tenido que extender la jornada laboral, con afectación de su derecho al descanso”, añade Yepes en su comunicación.

Los jueces de la capital antioqueña se quejan igualmente de que, por estar centralizada en Bogotá la Unidad de Transformación Digital, de la que depende la plataforma, la respuesta ante los requerimientos en la mayoría de los casos no ha sido oportuna ni efectiva.

“En este contexto, resulta necesario que el Consejo Superior de la Judicatura adopte un plan de choque urgente que permita superar la contingencia en el menor tiempo posible. No es admisible que, a costa del esfuerzo de los funcionarios judiciales, de los derechos de los usuarios del servicio de justicia y del adecuado funcionamiento de los despachos, se pretenda la implementación forzada de un sistema que aún no ha sido debidamente perfeccionado ni se encuentra en condiciones técnicas y operativas óptimas para su funcionamiento pleno”, puntualizan.

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Y terminan reclamando incluso que se suspendan los términos judiciales mientras que se supera la contingencia y se perfecciona la nueva herramienta tecnológica.