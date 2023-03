“Nadie me ha llamado”: Bolillo respecto a la posibilidad de dirigir al Junior

“A mí nadie me ha llamado, pueden publicar que no me ha contactado nadie”, dijo tajantemente sobre esa posibilidad.

Bolillo es un hombre que conoce bien el estadio Metropolitano, ya que hizo parte de varios procesos de Eliminatoria con la Selección Colombia en ese escenario. Además, es un técnico que ha dirigido planteles y selecciones con jugadores de categoría.

El entrenador cumple con las exigencias que tendrían los directivos tiburones, quienes buscarían un técnico de experiencia para sacar adelante el actual proyecto deportivo.

El elenco barranquillero fue el de mayor inversión para este 2023 y su rendimiento no está acorde a esa inyección económica y en la actualidad se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga Betplay-1.

Además, Junior quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer con el Tolima, 1-0, cuando buscaba la posibilidad de ir a la fase de grupos.