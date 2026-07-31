De cuestionados en Nacional y el DIM al éxito internacional: Asprilla y Restrepo renacen con el Bolívar de la Paz

Asprilla fue determinante durante la llave. El atacante marcó un gol en el partido de ida y volvió a aparecer en el compromiso de vuelta, convirtiéndose en el hombre más influyente de la ofensiva del conjunto paceño. Sus anotaciones resultaron fundamentales para que Bolívar lograra dejar en el camino a uno de los clubes con mayor tradición del fútbol brasileño.

El fútbol siempre ofrece oportunidades para la revancha y Dairon Asprilla junto a Alejandro Restrepo la están aprovechando al máximo en Bolivia. El delantero y el entrenador colombiano fueron piezas clave en la clasificación de Bolívar de La Paz a los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de eliminar al Gremio de Brasil en una serie que dejó una gran impresión en el continente.

Por su parte, Alejandro Restrepo volvió a demostrar sus capacidades desde el banquillo. El estratega diseñó una propuesta táctica que neutralizó a Gremio y permitió que su equipo administrara la ventaja en los momentos decisivos de la serie. La lectura de los partidos y los ajustes realizados durante la eliminatoria fueron ampliamente destacados.

La clasificación representa una reivindicación para ambos colombianos. Asprilla había salido de Atlético Nacional en medio de críticas por su rendimiento y sin lograr consolidarse como el referente ofensivo que muchos esperaban. Sin embargo, en Bolívar ha encontrado un escenario ideal para recuperar la confianza y responder con goles en competencias internacionales.

Algo similar ocurre con Restrepo. Su última etapa como entrenador de Independiente Medellín estuvo marcada por los cuestionamientos de un sector de la afición, que pedía resultados inmediatos y un mejor funcionamiento del equipo. Tras asumir el reto en Bolivia, el técnico ha conseguido darle identidad futbolística a Bolívar y ahora celebra una clasificación de enorme prestigio.

La eliminación de Gremio no solo representa un golpe sobre la mesa para el conjunto boliviano, sino también una confirmación de que tanto Restrepo como Asprilla atraviesan un momento de reivindicación profesional. Lejos del fútbol colombiano, ambos encontraron un nuevo aire que les ha permitido recuperar protagonismo y demostrar que todavía tienen mucho por ofrecer.