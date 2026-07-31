Momias revelan la cepa de viruela que introdujeron colonizadores europeos en América

La viruela fue una de las enfermedades más mortíferas que se introdujeron en América durante la colonización europea. Se estima que la rápida propagación de la enfermedad por América del Norte, Central y del Sur provocó la muerte de millones de personas, especialmente entre las poblaciones indígenas que carecían de inmunidad previa.
Pero se conoce poco sobre qué cepas del virus de la viruela fueron las responsables. Ahora, un nuevo estudio que se publica en la revista Science despeja esta incógnita gracias a la recuperación del ADN antiguo de dos momias procedentes del norte de Chile.