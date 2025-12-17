x

El camino que recorrió Nacional para conquistar la Copa BetPlay 2025

El equipo paisa venció en la final a Independiente Medellín, logrando de esta manera agrandar su supremacía en dicha competencia.

  • Marino Hinestroza, entre los jugadores desequilibrantes de Nacional en 2025. Suena para llegar al fútbol de Argentina. FOTO: Camilo Suárez
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

17 de diciembre de 2025
Por tercer año consecutivo y octava vez en su historia, Atlético Nacional se consagró campeón de la Copa BetPlay. El título llega como un consuelo ante una temporada en la que el club aspiraba a mayores logros, dada la inversión en una de las nóminas más costosas del fútbol colombiano.

En la segunda ocasión en que se enfrentaba a su rival de patio por un título (tras la final de Liga perdida en 2004), el Verde de Antioquia logró darle una alegría a su hinchada. El equipo triunfó ante Independiente Medellín en la serie final, que cerró con un empate 0-0 en la ida y una sufrida victoria 1-0 en la vuelta en el estadio Atanasio Girardot con tanto de Andrés Felipe Román.

El proceso de Diego Arias

Dirigidos por Diego Arias, quien a sus 40 años asumió la dirección técnica tras un interinato previo en 2023, los jugadores del club más laureado de Colombia demostraron carácter para defender el trofeo. Con este triunfo, Nacional mantiene un invicto histórico en finales de este certamen, pues ganó todas las que disputó: 2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025.

Arias, quien reemplazó al argentino Javier Gandolfi, supo levantar el ánimo de un plantel golpeado por las eliminaciones en los cuadrangulares de la Liga (Apertura y Clausura) y en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo.

Un día antes de la final, el equipo supo que no participaría en la próxima Copa Libertadores por sexta vez consecutiva. Esto ocurrió luego de que Junior venciera a Tolima en la final de la Liga 2-2025, dejando al cuadro pijao con el cupo por reclasificación y enviando a Nacional a la Copa Sudamericana.

El camino al título

Con hambre de gloria, los pupilos de Arias superaron cada fase con contundencia. En ellas, el juvenil Juan Manuel Rengifo se erigió como una de las figuras de su club.

En octavos de final superaron a Deportes Quindío con un global de 6-2. En la ida (4-0) marcaron Alfredo Morelos, Andrés Román, Juan Manuel Rengifo y Elkin Rivero; en la vuelta, Andrés Sarmiento anotó un doblete clave para remontar un 0-2 parcial.

En cuartos eliminaron a Once Caldas. Triunfo 1-0 en Manizales (Cardona) y 2-0 en Medellín (Sarmiento y Salazar). En semifinales golearon al América 4-1 en casa, incluyendo un gol olímpico de Juan Rengifo y tantos de Bauzá, Uribe y Morelos. En la vuelta, empataron 2-2 en el Pascual Guerrero con goles de Cándido y Uribe.

Finalmente, contra el DIM y apoyados en la jerarquía de figuras como David Ospina, Román, William Tesillo, Camilo Cándido, Matheus Uribe, Edwin Cardona y Alfredo Morelos, Atlético Nacional volvió a gritar campeón en una campaña de contrastes.

Liga Betplay

