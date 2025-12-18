Periodista de Telemedellín fue agredida en medio de los hechos violentos en el Atanasio: “Apaga o se la daño”

Las escenas de violencia no solo fueron en las tribunas y en la cancha del Atanasio Girardot. A las afueras del escenario deportivo también ocurrieron desmanes tras el triunfo de Atlético Nacional sobre Independiente Medellín en la final de vuelta de la Copa BetPlay en la que el cuadro verde oficiaba de visitante. Familias, peatones que nada tenían que ver con el evento deportivo y los medios de comunicación que cubrían la final se vieron envueltos en los actos vandálicos provocados por una turba enardecida. Lea aquí: 59 heridos, incluidos siete policías, tras violentos disturbios en la final DIM vs. Nacional

Eso fue lo que le ocurrió a María Camila Vergara, periodista del sistema informativo del canal Telemedellín que, junto a su camarógrafo, fueron agredidos a las afueras del estadio cuando hacían una transmisión en directo.

En la grabación que el camarógrafo alcanzó a captar se escucha como un hombre encapuchado los increpa diciéndoles: “Apaga o se la daño, apaga o se la daño”, haciendo alusión al aparato que portaban. Siga leyendo: ¿Cómo ingresó la descomunal cantidad de pólvora al Atanasio Girardot en la final de Copa y quiénes responderán por estos hechos? Como pudo, Vergara denunció lo que ocurría mientras el camarógrafo bajó la cámara y le decía al hombre que ya no estaba grabando nada. El agresor insistía y al final del video se escucha cuando lanza una amenaza: “A que se la daño pues de un palazo”. Mientras tanto, en el estudio, cortaron el paso en vivo y el presentador que interactuaba con su compañera continuó con el reporte.

A través de sus redes sociales, Telemedellín denunció lo que sucedió con sus colaboradores. Lea más: Nacional ganó el clásico y cerró el año con la Copa BetPlay: con gol de Román alcanzó su título número 37 “Tras finalizar el partido, la periodista del sistema informativo, María Camila Vergara, fue increpada cuando realizaba su actividad profesional. Pedimos respeto por todos los profesionales que realizan su labor y llevan las emociones del fútbol en paz”, escribió el medio de comunicación en una publicación en su cuenta de X en la que compartieron el momento de la agresión.

En otro trino, el canal también rechazó lo sucedido con otros colegas que fueron víctimas de agresiones dentro y fuera del Atanasio Girardot. “Telemedellín pide respeto por todos los profesionales que realizan su labor de cubrimiento de los encuentros del fútbol profesional colombiano. Además, se solidariza con otros medios, quienes sufrieron ataques a sus equipos de trabajo como unidades móviles, vehículos, etc”.