Madre e hija jugarán juntas en el Deportivo Cali

Unión de sangre y de pasión, así se puede calificar la historia de la futbolista Carmen Rodallega y su hija María del Carmen, quienes jugarán la Liga Profesional Femenina 2019 con Deportivo Cali.

A sus 35 años, Carmen es una de las legendarias figuras del fútbol femenino en nuestro país. Con muchas horas de juego en diferentes equipos y selecciones nacionales, se ha convertido en referente de las nuevas generaciones.

María del Carmen, a los 17 años, quiere escribir su propia historia con el talento natural heredado de su madre.

“Creo que es algo histórico en el fútbol femenino. Se han dado casos en el masculino, pero será la primera vez que se vea en nuestro país”, comentó Carmen, quien se desempeña como volante ofensiva.

La escuadra azucarera se alista para participar por primera vez en el rentado nacional femenino y las expectativas son enormes sobre todo porque el proyecto tiene la base de la Escuela Sarmiento Lora, institución que desde hace 18 años abrió el camino a la formación y promoción de jugadoras.

“Mi madre es una persona muy tranquila. Nos tenemos mucha confianza, siempre tomo las cosas de la mejor manera cuando ella me corrige”, apuntó la joven futbolista.

Carmen ha sido una jugadora disciplinada dentro y fuera de la cancha, aspecto que le han servido para sobresalir en el fútbol. Eso mismo inculca en su hija para que se convierta en una profesional en todos los sentidos.

“Soy muy exigente con ella. En los partidos ella pasa a ser una compañera más, a veces por la calentura del partido se enoja cuando le ordeno algunos movimientos, pero cuando se termina el juego se habla sobre lo que pasó”, agregó la experimentada mediocampista.

La llegada al fútbol de María del Carmen paradójicamente no fue por iniciativa de su madre, sino de su abuela, quien fue la persona que más le insistió para ser futbolista.

“Mi abuela me decía que ella quería que yo fuera futbolista profesional y gracias a su insistencia comencé a entrenar en la Sarmiento”, apuntó la lateral.

Y es que la relación madre e hija es igual fuera y dentro de las canchas. En la casa la exigencia de Carmen es la misma, como si se tratara de una partido decisivo.

“Es una niña calmada que no le gusta salir a la calle y eso me da tranquilidad. No tengo que preocuparme dónde está. Como jugadora es una defensa muy fuerte en el uno contra uno y con mucha salida al ataque”, indicó Carmen.

El título de la Copa Libertadores conquistado el año pasado por Carmen con el Atlético Huila ha sido el mayor orgullo para su hija. “Se me salieron las lágrimas, fue algo muy emocionante para la familia”, concluyó la juvenil.

Ahora ambas lucharán por un objetivo en común: salir campeonas con la camiseta del Deportivo Cali.