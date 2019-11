Cata Usme lidera con el ejemplo

Por Wilson Díaz Sánchez

A los goles y el liderazgo que la habían hecho brillar durante su carrera deportiva, Catalina Usme le sumó dos títulos colectivos en 2019 que la tienen feliz. Por esta razón la deportista nacida Marinilla, en el Oriente de Antioquia, asegura que esta es su mejor temporada en el fútbol.

La atacante de 29 años, con 59 tantos, se mantiene como la goleadora histórica de la Selección Colombia con la que ganó la medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, y fue el bastión del América de Cali para ganar la Liga Femenina.

En la reciente Copa Libertadores de Ecuador, donde fueron terceras, marcó 4 goles y con un total de 27 (19 con Formas Íntimas, 4 con Santa Fe y 4 con América), quedó a uno de la máxima artillera del certamen continental, la brasileña Cristiane Rozeira de Souza (28), destacó el diario El Telégrafo, de Ecuador.

EL COLOMBIANO habló con Catalina del buen momento que atraviesa y las reflexiones tras la campaña.

Luego de regresar de la Copa Libertadores, ¿qué piensa de lo sucedido con usted en 2019?

“Este es el mejor año que he tenido en lo deportivo. Logramos todos los objetivos que nos propusimos y eso ha sido demasiado importante para mí. Ya tenía muchos reconocimientos personales, pero era justo y necesario poder obtener esas metas colectivas: Liga, Panamericanos y tercer lugar en la Copa Libertadores, algo más que soñado para mí”.

¿A qué atribuye que se hayan cumplido esos retos?

“La Selección ya se merecía un título internacional. Llevábamos un proceso largo y todas queríamos cerrarlo con broche de oro, no podía ser de otra manera, y la intención de consolidar ese reto hizo que el grupo se uniera. En Liga, América acumula un periodo de trabajo de tres años y sabíamos que en algún momento se iban a ver los resultados. ¿Cuándo? La vida se encargaría de eso, nuestra tarea era luchar y creo que todo fue por la convicción para afrontar los escollos que se presentaban. Después del torneo local no fue fácil convencer al equipo de que podía continuar ganando, pero contamos con la suerte de tener unas niñas ambiciosas, en el buen sentido de la palabra. Todo eso se conjugó e hizo que los resultados se dieran”.

¿Cómo es la vivencia de tener a su hermano de director técnico?

“Andrés y yo estamos hace tiempo juntos en este medio. Recuerdo que en el Medellín él era el entrenador del equipo del Ponyfútbol femenino y yo, su asistente. Al año siguiente cambiamos los roles. También lo tuve como estratega en Formas Íntimas. Nos conocemos y la ventaja es que no existen esos celos del técnico con un líder. Y es que no todos los entrenadores están de acuerdo con los referentes en los equipos porque estos, de alguna manera, opinan. Dada la confianza y la cercanía entre ambos, nos decimos lo que vemos de cada uno en el grupo de trabajo. Eso hizo que todas nos compenetráramos y los resultados se reflejaban cada fin de semana. En la Libertadores fue igual, el único elenco que nos ganó fue el campeón Corinthians. Estamos tranquilas y con ganas de seguir el proceso”.

¿De qué manera se gana usted la confianza de las jugadoras del América?

“Con trabajo. He sido un convencida de que no hay mejor manera de enseñar que por medio del ejemplo. Desde que estoy acá soy la primera en llegar a los entrenamientos y la última que se va. Siempre mirando cómo mejorar y crecer para pasar al siguiente nivel. Ellas han visto que doy más y que siempre tengo en la cabeza la idea de ganar, no de cualquier forma sino haciendo una buena labor, y eso se les ha ido pegando a ellas. Yo no hablo mucho y cuando lo hago soy concreta, lidero con el ejemplo”.

¿Qué experimentó al enfrentar al DIM que fue su casa y en la ciudad que creció?

“Para mí fue especial haber ganado en Medellín por todo lo que implicaba. Quiero mucho a Formas Íntimas, aprecio a Lilo Zapata (mánager) y a Luz Estela Zapata (asistente), pero soy profesional en lo que hago, eso me ha caracterizado. Independiente de que la final hubiera sido con ellas yo iba por lo mío, a ganar. No le di tantas vueltas a que el DIM tenía proceso, y nos pusimos a mentalizar a las niñas de que la historia se escribía partido a partido. Ellas entendieron el mensaje y lo dimos todo en la cancha. Soy una convencida de que las finales no se juegan, definitivamente se ganan”.

¿Sintieron que las menospreciaron en la final?

“Eso es natural en el deporte, la gente se fija demasiado en la historia y de pronto no tiene presente los procesos de cada quien. Que te vean por debajo del hombro o no, eso no determina si vas a ganar o perder, es como tú asumas ese concepto. Nunca nos sentimos inferiores al DIM, conocíamos su recorrido pero no le prestamos mucha atención y nos concentramos en nuestras fortalezas. Nosotros tenemos jóvenes con gran futuro deportivo, aparte de ser buenas personas. Química y conexión, esa fue la clave del éxito”.

¿Pasó algo especial para sacar a flote esa madurez que hoy muestra?

“Que los líderes salgan o no depende mucho también de los cuerpos técnicos. Porque hay muchos que se sienten amenazados con el liderazgo, algo que no debería suceder. Es necesaria la confianza entre los jugadores y el entrenador, que cada uno dé su sana opinión. No es que uno vaya a dirigir el equipo, pero es bueno que le tengan en cuenta las sugerencias. Yo tengo la ventaja de que con Andrés nos podemos decir y consultar todo, es un hombre al que le gusta aprender y que se relaciona bien con las deportistas. Eso hace que la seguridad en la cancha sea alta. En América hay otras jugadores que ejercen el liderazgo de distintas maneras, como Carolina Pineda y Rossy Caicedo, cada una aporta desde sus fortalezas y Andrés siempre nos escuchó y estuvo ahí, opinó y eso nos hizo crecer a todos”.

¿La sorprende la evolución de Linda Caicedo y de las otras jóvenes?

“Nooo... Hace muchos años vengo diciendo que el talento que hay en Colombia es increíble. Por tal motivo una decisión de vida que tomé fue quedarme a vivir en Cali para, de alguna manera, ayudar a visibilizar a esas niñas. Que las empiecen a reconocer”.

¿Volverá a Medellín o se queda en Cali?

“Tengo contrato hasta diciembre y la ilusión de renovar. Yo encontré mi lugar en el América, en Cali. Me siento feliz, plena, liderando el proyecto y tengo personas maravillosas al mi alrededor. Quisiera quedarme mucho tiempo acá”.

¿Qué opina de la nominación de mejor jugadora del año en Féminas Fútbol?

“Siento gratitud con la gente porque ven en mí cosas tan buenas. Uno como deportista se prepara para hacer bien el trabajo y que te lo reconozcan, me llena de emoción. Le doy gracias a Dios, el grupo le ha puesto fe y hemos caminado cerca de Él. Aún me queda mucho fútbol y Dios permita que pueda seguir disfrutando de lo que más amo: estar en una cancha”.

¿Podrá Colombia volver a ganar una Copa Libertadores femenina?

“Total, y sueño que esa Copa sea obtenida por jugadoras colombianas. No demerito el trabajo de Huila (con varias extranjeras) que ganó en 2018, pero en el país hay talento para imponerse en ese torneo. Tenemos jóvenes que con el tiempo se van a consolidar. Hay que fortalecer muchas cosas, pero podemos lograrlo” n