¡Así se jugará la Champions League 2026/27! Conozca contra qué equipos juegan los colombianos

En el Foro Grimaldi de Mónaco se llevó a cabo el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, certamen que jugarán cinco colombianos en 4 clubes distintos de cuatro ligas diferentes. David Villa y Thierry Henry, dos leyendas en cuanto a goles en Europa se trata, fueron los encargados de darle la suerte a los 36 equipos participantes.
Luis Fernando Díaz Marulanda fue el mejor de los colombianos en la última Champions League, donde marcó 7 goles y dio 4 asistencias en 12 partidos disputados con el Bayern Múnich. Aunque cayeron en semifinales ante el campeón PSG, los bávaros son candidatos a conseguir la “Orejona” en esta temporada.
Bayern se ubicó en el bombo 1 de la fase liguera y el sorteo dictó que estos serán sus rivales: Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodo Glimt, Lille, Slavia Praga y Viking.