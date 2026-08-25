La razón detrás de los drásticos cambios de look de los futbolistas

La imagen de un futbolista trasciende los terrenos de juego, más si este es una superestrella del deporte rey o carga con el peso de ser una de las figuras mediáticas de su país, equipo o liga. Un corte de cabello, un nuevo tinte, volver a un look anterior o realizarse una cirugía estética son cosas comunes en los jugadores de fútbol. A veces se explica de una forma lógica por qué busca cambiar y, en ocasiones, no es sencillo descifrarlo.
El verdadero reto viene en el momento de borrar ese recuerdo colectivo del público, pues una melena, una barba tupida o la sobriedad de un corte clásico se convierten en una extensión de ese jugador, lo cual genera recordación en los aficionados que lo siguen. Sin embargo, al notar un cambio brusco en la apariencia, sienten que algo extraño sucedió con quien tanto admiran.
Para entender mejor el arte detrás de un nuevo look o cambio en la imagen de una celebridad, EL COLOMBIANO consultó al barbero y estilista paisa Andrés Echavarría, quien cuenta con más de una década de experiencia en el medio y actualmente hace parte del grupo de barberos Merkury Barber Shop.