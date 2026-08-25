La razón detrás de los drásticos cambios de look de los futbolistas

La imagen de un futbolista trasciende los terrenos de juego, más si este es una superestrella del deporte rey o carga con el peso de ser una de las figuras mediáticas de su país, equipo o liga. Un corte de cabello, un nuevo tinte, volver a un look anterior o realizarse una cirugía estética son cosas comunes en los jugadores de fútbol. A veces se explica de una forma lógica por qué busca cambiar y, en ocasiones, no es sencillo descifrarlo. El verdadero reto viene en el momento de borrar ese recuerdo colectivo del público, pues una melena, una barba tupida o la sobriedad de un corte clásico se convierten en una extensión de ese jugador, lo cual genera recordación en los aficionados que lo siguen. Sin embargo, al notar un cambio brusco en la apariencia, sienten que algo extraño sucedió con quien tanto admiran. Para entender mejor el arte detrás de un nuevo look o cambio en la imagen de una celebridad, EL COLOMBIANO consultó al barbero y estilista paisa Andrés Echavarría, quien cuenta con más de una década de experiencia en el medio y actualmente hace parte del grupo de barberos Merkury Barber Shop.

Haaland y un cambio drástico

Durante la Copa del Mundo de Norteamérica, Erling Haaland fue tendencia gracias a sus anotaciones y también por su deslumbrante melena, la cual ya no luce. El pasado domingo debutó en la Premier League con el Manchester City con la cabeza rapada, algo que el día anterior provocó las risas de Pep Guardiola, Noel Gallagher y Zlatan Ibrahimovic. “El pelo de Haaland volverá a crecer si él lo quiere, aunque, a mi parecer, fue un look mal asesorado. Quedó demasiado corto el cabello. Pudo manejarlo distinto; quizá un mullet le quedaba mejor y así ayudaría a conservar la melena, así fuera un poco, pues esto le dio una apariencia vikinga muy característica”, afirmó Echavarría. Es innegable que este tipo de detalles son fundamentales para posicionar la marca del jugador, tal como lo hace en la NBA James “La Barba” Harden, pues, en palabras del barbero consultado, “la apariencia hoy no es ajena a ningún ámbito de la vida”.

¿Por qué cambian de color?

Cristiano Ronaldo sorprendió a propios y extraños con el nuevo color de su cabello sin modificar su corte. Algo que también hicieron dos de los campeones del mundo, Pedri y Gavi. “Es algo ligero. Un cambio de color sin modificar el corte es, en sí, un look distinto sin modificar la esencia. En el caso de Cristiano o de Pedri, ambos son conocidos por ser sobrios en su estilo; sin embargo, un tinte distinto genera esa idea de renovación”, puntualizó Andrés.

Cerrar ciclos y sentirse mejor

Luis Díaz y James Rodríguez son dos de los referentes de la Selección Colombia, quienes viven presentes distintos en sus carreras, pero que en la Copa del Mundo fueron señalados por igual tras la eliminación de la Tricolor del certamen. Después del torneo, a los dos se les vio con un look diferente. Por el lado de “Lucho”, un nuevo color de pelo, mientras que James directamente se rapó la cabeza. “En el caso de James, todo apunta a un ciclo cerrado en su carrera. Todo esto inicia con un cambio de look drástico como el de James, pues para nadie es un secreto que él no atraviesa su mejor momento futbolístico. El cambio de Luis Díaz creo que es algo más fresco y natural, manteniendo sus rizos, pero dándole color y más claridad a su corte, con una tendencia europea que le queda muy bien”, aseguró Echavarría. Lionel Messi fue otro de los jugadores que tuvieron un breve cambio en su imagen. “La Pulga” dejó de lado una barba que lo caracterizó durante la última década y se le vio de nuevo afeitado, como en 2015. Hay que recordar el duro momento que atravesó Messi tras el Mundial con la muerte de su padre. “En casos así, la persona no piensa en ir a una barbería o salón de belleza, solo se enfoca en su familia y el afeitado es un método para verse limpio en estos casos”, explicó el barbero. Por último, está el cambio total de Vinícius Jr. Más allá de un corte, el astro brasileño pasó por el quirófano para retocar su rostro. Según Echavarría, esto impulsa la confianza y ayuda a mejorar el rendimiento, más cuando alguien ha sido criticado por su físico. Lea también: Kevin Viveros se fue de Nacional y la rompió: no es el único al que le pasó Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .