Clásico Paisa promete espectáculo, goles y buen fútbol, cifras respaldan campañas de Diego Arias y Alejandro Restrepo

El estadio Atanasio Girardot volverá a ser el escenario donde se detiene el tiempo en Medellín. Este domingo, Atlético Nacional e Independiente Medellín disputarán el clásico 340, un duelo cargado de historia, orgullo y ambición. Ambos equipos llegan con argumentos sólidos y en un momento clave del semestre. Por un lado, Atlético Nacional, bajo el mando de Diego Arias, vive un presente alentador: acumula siete fechas sin conocer la derrota, con cinco victorias y dos empates. El proceso del joven técnico comienza a tomar forma y, poco a poco, el equipo verdolaga se reencuentra con su identidad. En frente estará un Medellín sólido y confiado, que con Alejandro Restrepo al timón, se ha consolidado como el mejor equipo del año.

El DIM ya tiene asegurado su lugar en los cuadrangulares semifinales con 31 puntos. Nacional, en cambio, suma 28 unidades y necesita una victoria para sellar su clasificación. No obstante, el duelo tiene un condimento especial: el verde no gana un clásico paisa desde el 7 de octubre de 2022, cuando se impuso 3-2. Desde entonces, los rojos han tomado la delantera en la rivalidad con cuatro triunfos (incluido el recordado 0-5, del 3 de diciembre de 2023, en Envigado), mientras que cinco enfrentamientos terminaron empatados, el más reciente el pasado 7 de septiembre (3-3). Para Diego Arias, este partido representa la prueba más exigente desde que asumió el cargo. El entrenador verdolaga lo afronta con una mezcla de serenidad y convicción: “Para mí, la táctica más importante es que hagamos lo que hagamos, lo hagamos juntos, con mucha determinación. Sentirnos felices de representar a nuestra hinchada en este partido, con toda la pasión”.

Arias, además, destacó la fortaleza colectiva de su grupo. “Confiamos en que tenemos un gran equipo, calidad individual y un trabajo colectivo que crece día a día. Llegamos con ilusión, con el deseo de ganar y seguir consolidando nuestro camino”. La gran noticia para Nacional es el regreso de Alfredo Morelos, su goleador con cinco tantos en el torneo. El delantero había sido suspendido por dos semanas, pero el club solicitó al Comité Disciplinario de la Dimayor levantar parcialmente la sanción, amparándose en el artículo 42 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, que permite dicha medida si el jugador ya cumplió la mitad de la pena. La petición fue aceptada, y el “Búfalo” estará disponible para este partido crucial.