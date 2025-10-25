Clásico Paisa promete espectáculo, goles y buen fútbol, cifras respaldan campañas de Diego Arias y Alejandro Restrepo

El estadio Atanasio Girardot volverá a ser el escenario donde se detiene el tiempo en Medellín. Este domingo, Atlético Nacional e Independiente Medellín disputarán el clásico 340, un duelo cargado de historia, orgullo y ambición. Ambos equipos llegan con argumentos sólidos y en un momento clave del semestre.
Por un lado, Atlético Nacional, bajo el mando de Diego Arias, vive un presente alentador: acumula siete fechas sin conocer la derrota, con cinco victorias y dos empates. El proceso del joven técnico comienza a tomar forma y, poco a poco, el equipo verdolaga se reencuentra con su identidad. En frente estará un Medellín sólido y confiado, que con Alejandro Restrepo al timón, se ha consolidado como el mejor equipo del año.