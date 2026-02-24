Urrá, EPM, Isagen y cuatro hidroeléctricas más deberán rendir cuentas a la Superservicios, ¿por qué?

La Superintendencia de Servicios Públicos citó a las principales empresas de generación eléctrica de Colombia para verificar que la operación de los embalses cumpla con la regulación, garantice la continuidad del servicio y proteja los derechos de los usuarios, frente a las lluvias atípicas que afectan al país. La entidad destacó que, pese a las condiciones climáticas, se deben mantener los niveles de eficiencia y confiabilidad, evitando cualquier desviación en la prestación del servicio. Puede leer: Petro y Fico se enfrentan por tarifas de energía y damnificados, ¿quién tiene la razón?

Generadoras convocadas para supervisión en Bogotá

Las generadoras citadas son AES Colombia, Celsia, Urrá, Empresas Públicas de Medellín (EPM), Hidroeléctrica del Alto Porce, Isagen y Enel. Los representantes legales de estas empresas deberán presentarse en las instalaciones de Superservicios en Bogotá para someter sus operaciones a supervisión. Vea aquí: Hito para Hidroituango: sociedad generó ingresos por primera vez en su historia El objetivo, según la entidad, es revisar información operativa comprendida entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual, asegurando que las decisiones y reportes se ajusten a la normativa vigente.

Parámetros operativos de embalses bajo escrutinio

La Superservicios verificará volúmenes útiles y niveles operativos de los embalses; disponibilidad declarada y consistencia de caudales, descargas y vertimientos reportados. El ente regulador auditará la veracidad de la información suministrada, buscando garantizar que los datos reflejen la realidad operativa de cada empresa. Le interesa: Tras críticas de Petro y relevo en la dirección, hidroeléctrica Urrá anuncia que bajará precios de la energía

Revisión de planes de mantenimiento y disponibilidad

Las empresas deberán presentar detalle técnico y documental de las actividades ejecutadas y programadas, justificando cualquier indisponibilidad que pueda afectar la oferta energética. El propósito es asegurar que las medidas de mantenimiento no comprometan la continuidad del suministro eléctrico ni la eficiencia de la operación. Más noticias: Anla evidencia que Urrá excedió niveles máximos del embalse y empeoró inundaciones en Córdoba

Supervisión de criterios y modelos de operación