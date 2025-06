¡Cuidado, Colombia! Perú ya nos quitó una Copa y un Mundial: que no se repita la historia

Otro recuerdo amargo se vivió en la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022, cuando Perú ganó en Barranquilla por la mínima diferencia, prácticamente sentenciando el proceso del técnico Reinaldo Rueda y dejando a Colombia fuera de la cita mundialista.

Por eso, el partido de este viernes 6 de junio a las 3:30 p.m. no es uno más. Se juega en la mente y en el corazón de una afición que no olvida. Porque si bien se trata de un amistoso previo a los grandes retos que vienen, el peso emocional es innegable. Un nuevo tropiezo no solo despertaría antiguos fantasmas, sino que podría tambalear el proceso de Néstor Lorenzo, que llega con un registro preocupante de cuatro partidos sin ganar (tres derrotas y un empate) y con la obligación de recuperar confianza y resultados antes de la Copa América y las próximas fechas de Eliminatorias.

Abel Aguilar, referente de la Selección, revive con amargura aquel partido del 2011. “Habíamos pasado primeros del grupo, haciendo una excelente Copa por encima de Argentina que era el local, y en un partido muy extraño en el que dominamos pero no la metimos, Perú nos terminó sacando”, rememora.