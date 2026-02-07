Colombia sale a recuperar terreno en el Sub-20: hora y dónde ver el juego ante Venezuela

Luego del empate sin goles contra Chile, la Selección Colombia que dirige Carlos Paniagua sale este domingo a enfrentar a Venezuela, uno de los dos equipos de este grupo que ya conoce la victoria, duelo previsto para las 4:00 de la tarde. El compromiso se podrá ver en el país a través de la señal de Caracol, Ditu y www.golcaracol.com., desde las 3:45 de la tarde. El balance, como dijo Luisa Agudelo al final del 0-0, fue positivo por las opciones que se crearon, porque Colombia sacó su arco en cero y porque la llegada de Mariana Mosquera desde el banco demostró que las cafeteras tienen alternativas.

En lo que sí debe trabajar tanto el técnico como el sicólogo Rafael Francisco Zabaraín es, en que las jugadoras recuperen la confianza y la tranquilidad para definir, pues la ansiedad y el desespero les jugó en contra en el duelo ante las chilenas, perdiendo opciones claras de gol. Conmebol, resaltó varios aspectos positivos de Colombia en el debut, como el mantener su arco en cero, algo que ha logrado en 30 ocasiones en el Sudamericano Sub-20 femenino desde 2004, un registro que solo supera Brasil en este periodo con 54. Agudelo, quien fue elegida como la jugadora del partido, dejó un registro de cuatro atajadas ante Chile, el más alto de una portera colombiana en esta categoría y en esta competencia, pues esto representa que no ha recibido un solo gol en las últimas dos ediciones.

La tarea pendiente de las colombianas está en el ataque, pues a pesar de contar con jugadoras de experiencia y recorrido como Maithé López que viene de ser goleadora de la Sub-17, y tras los 18 duelos en el área de Marleidy Cossio, no pudieron batir a la arquera chilena. “Tenemos que seguir trabajando, no logramos ganar, pero sumamos un punto y eso es lo importante, ahora hay que pensar en Venezuela, los profes nos mostrarán las cosas que hay que corregir y esperamos poder ganar para asegurarnos en los lugares de la clasificación”, comentó Agudelo, una de las cinco jugadoras que vienen en el proceso de ser subcampeonas mundiales en la categoría Sub-17 y que hacen parte de esta nómina.

Con la disputa de la primera fecha, Paraguay con cuatro puntos es líder del Grupo A, seguido por Venezuela con tres, mientras que Colombia, Uruguay y Chile tienen un punto. Este domingo, cuando las colombianas se midan a Venezuela, en otro escenario las uruguayas se enfrentarán a las australes, en la que será la tercera jornada del grupo. Luego, las dirigidas por Paniagua, tendrán pendientes dos duelos más: el martes ante Uruguay y cerrarán la fase de grupos el jueves, 12 de febrero, ante Paraguay. Tras el duelo ante Chile, el técnico sostuvo que, en estas categorías el trabajo mental con las jugadoras es constante, porque no solo deben ser fuertes en lo táctico y lo estratégico, sino en esa parte sicológica para que puedan tomar mejores decisiones en el terreno de juego.

Hay que tener en cuenta también que el desgaste por el clima fuerte es alto y por ello, la hidratación y la recuperación que haga el cuerpo médico del grupo es vital para lo que sigue. Colombia podría formar con Luisa Agudelo; María Torres, Fernanda Viáfara, Sara Bohórquez, Lina Arboleda; Juana Ortegón, Isabel Weiner, Isabella Díaz, Mariana Silva; Maithé López y Marleidy Cossio.

¿Qué fortalezas tiene Venezuela, el rival de este domingo?