Justicia ratifica protección a Karen Santos a pesar de tutela de Ricardo Leyva

En un fallo decisivo para la protección de las víctimas de violencia de género, el Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas de Bogotá ratificó la vigencia de las medidas de protección otorgadas a Karen Santos y concedió medidas adicionales a favor de la mujer.

La decisión de la justicia a favor de Santos se produjo luego de que rechazaran una acción de tutela interpuesta por su exesposo, el empresario de conciertos Ricardo Leyva, quien buscaba anular el proceso legal en su contra.

Leyva fundamentó su recurso de tutela alegando una presunta falta de competencia territorial, argumentando que, dado que los hechos y el domicilio de la pareja se encontraban en Barranquilla, el juzgado de Bogotá no debía llevar el caso.

No obstante, la autoridad judicial declaró la tutela como improcedente, señalando que el empresario contaba con otros recursos ordinarios de defensa y que no se evidenciaba un “perjuicio irremediable” que justificara la intervención de un juez constitucional.

El juzgado enfatizó en su respuesta a Leyva que la ley faculta a las comisarías de familia para actuar con inmediatez, incluso si la competencia territorial está en discusión, con el fin primordial de garantizar la protección reforzada de las víctimas de violencia intrafamiliar.