Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

En vivo | Colombia cae goleada 0-3 contra Corea del Norte en menos de una hora de juego en las semifinales del Mundial Sub-20 Femenino

Después de 16 años, la selección Colombia femenina sub-20 volvió a una semifinal mundialista.

  • La entrada en calor de la selección. FOTO: X FCFSeleccionCol
    La entrada en calor de la selección. FOTO: X FCFSeleccionCol
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
bookmark

En Lodz, Polonia, la selección Colombia femenina sub-20 quiere adentrarse en la historia. En el Estadio Miejski LKS Lodz, las dirigidas por el antioqueño Carlos Paniagua buscan su primera final en el Mundial de la categoría con un equipo base que jugó el partido definitivo en la Copa Mundial sub-17 de la India en 2023. Esta es la segunda ocasión en la que el país llega a semifinales.

Para el duelo previo a la final, el rival es Corea del Norte, actual campeona del campeonato en la categoría y una de las potencias históricas del fútbol femenino juvenil, ganando 3 de las 11 anteriores ediciones. Tienen en Choe-Yon E a una de las goleadoras del torneo con 5 dianas. Colombia ya enfrentó a Corea en la fase de grupos, donde cayó 3-0.

Aunque en el duelo anterior el combinado nacional perdió a Juana Obregón por acumulación de amarillas, recuperó para esta semifinal a Lina Arboleda. Obregón es volante mixta, encargada de dominar los tiempos en la mitad del campo, además de ser la capitana. Por el lado de Arboleda, su función es de una lateral izquierda clásica, con ida y vuelta; sin embargo, se perdió los últimos 3 partidos por una tarjeta roja.

Carlos Paniagua designó a las siguientes once jugadoras para buscar la histórica clasificación a la final del Mundial: Agudelo (arquera); Torres, Viáfara, Martínez, Arboleda (defensas); Weiner, Rodríguez, Silva, Cardona (volantes); Cabezas y Loboa (delanteras).

Corea arrolladora en el primer tiempo

El plan de juego de Paniagua y su cuerpo técnico planearon un partido defensivo, manteniendo a las cafeteras en bloque bajo. El combinado criollo no quiso jugar con fuego de entrada y n no le brindo espacios al vacío a las coreanas, sin embargo, las asiáticas encontraron por medio de las posesiones largas y los remates de media distancia la forma de hacerle daño a Colombia en la primera media hora. Del minuto 19 al 24, Corea remató 4 veces, 3 desde afuera del área y una adentro.

Al minuto 27, la selección coreana se puso al frente tras un error compartido entre Luisa Agudelo y las defensoras del equipo colombiano, una equivocación que aprovechó Oki Pak, jugadora que pisó el área dos ocasiones antes del gol.

Luego, al 35’, las gigantes de la AFC aumentaron la ventaja con un cabezazo de Choe, la goleadora del campeonato, quien le ganó el duelo aéreo a Lina Arboleda. Con este resultado de 2-0 a favor de las asiáticas finalizó el primer tiempo.

Al final del primer tiempo, el partido se detuvo porque Mariana Silva le hizo una falta dentro del área a una rival, sin embargo, al ignorar las coreanas esta situación, el VAR no pudo intervenir. En otros casos pudo ser roja y penal.

El segundo tiempo, más de lo mismo

La primera jugada de peligro de lse segunda mitad fue un tiro libre lejano, el cual conectó Ryung después de una jugada de laboratorio. Colombia cae 3-0 en menos de una hora de partido.

En desarrollo...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos