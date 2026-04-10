Agenda de futbolistas colombianos en el exterior este fin de semana: Juegan Díaz, Suárez y Arias, ¿actuará James?

Las principales figuras colombianas presentes en el fútbol europeo se encuentran, junto a sus equipos, en un momento crucial de la temporada. Las ligas más importantes del viejo continente entran en su etapa de definición, mientras que en este lado del mundo empiezan a despuntar los torneos locales. Luis Díaz y el Bayern Múnich visitan este sábado 11 de abril al St. Pauli (11:30 a.m.), un partido para confirmar el liderato en la Bundesliga y romper el récord de 101 goles en una temporada de liga local. Actualmente el Bayern tiene 100 tantos marcados. Es probable que el técnico belga Vincent Kompany no ponga el onceno titular en busca de darle descanso para el partido de vuelta de cuartos de final en la Champions League ante el Real Madrid, el miércoles 15 de abril.

Luis Díaz tiene 43 aportaciones entre goles y asistencias esta temporada en Bayern Múnich. FOTO: GETTY

Por su parte, una cita con la historia tiene este 11 de abril, Luis Javier Suárez. El samario puede convertirse en el primer jugador del Sporting de Lisboa en anotar 8 goles consecutivos en la Liga de Portugal desde 1958. Los Leones de Lisboa jugarán a domicilio ante Estrela Amadora desde las 2:30 p.m. en busca de seguir en los primeros puestos. El miércoles buscarán la épica en la Liga de Campeones cuando se enfrenten al Arsenal en Inglaterra. Los lisboetas van perdiendo la serie 0-1. Se destaca en Suramérica la presencia de Jhon Arias para Palmeiras contra Corinthians. Será la primera vez que el colombiano dispute el derby paulista que se jugará este domingo 12 de abril a las 4:30 de la tarde. El chocoano es el llamado a liderar el ataque de su elenco en lo que es su primera prueba de fuego jugando para el Verdao. El jueves continuarán con su participación en Copa Libertadores cuando reciban a Sporting Cristal de Perú.

Jhon Arias llegó a Palmeiras por 25 millones de euros en enero de 2026. FOTO: GETTY

El sábado 11 de abril también saltarán a los terrenos europeos compatriotas como Yerry Mina en el Cagliari vs Cremonese (8:00 a.m.), Juan David Cabal en la visita de Juventus al Atalanta (1:45 p.m.) y el duelo de delanteros entre Duván Zapata y Daniel Mosquera en el Torino vs Hellas Verona (8:00 a.m.) en Italia. A las 12:00 p.m. en Francia, Deiver Machado jugará para el Nantes vs Auxerre. Este domingo 12 de abril, en España, Juan Camilo “Cucho” Hernández quiere alargar su racha goleadora con el Betis, que visita a Osasuna desde las 7:00 a.m. Se espera que Nelson Deossa sume minutos de juego. Mallorca, con Johan Mojica, jugará contra Rayo Vallecano (9:15 a.m.) y en Inglaterra el Crystal Palace, con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, recibe desde las 9:00 a.m. a Newcastle. En Turquía jugará Davinson Sánchez con Galatasaray ante Kocaelispor (12:00 p.m.). Otros partidos destacados en el Viejo Continente son: FC Barcelona vs Espanyol, Chelsea vs Manchester City, Arsenal vs Bournemouth y Borussia Dortmund vs Leverkusen. Le puede interesar: Bayern, con el tridente Díaz, Kane y Olise, a las puertas de un récord histórico en la Bundesliga

Jornada de clásicos en Brasil y Argentina

Las dos mejores ligas de Sudamérica tienen grandes partidos este 11 y 12 de abril con presencia colombiana. En Brasil hay jornada de clásicos regionales; este sábado 11 de abril se enfrentan a las 6:30 p.m. Internacional de Rafael Borré y Johan Carbonero contra el Gremio de Miguel Monsalve y José Enamorado en el derbi de Porto Alegre. Kevin Serna y Jorge Carrascal se enfrentarán en una nueva edición del Fluminense-Flamengo a las 4:00 p.m.. Marino Hinestroza, Johan Rojas y Carlos Gómez viajan con Vasco a enfrentar a Remo desde las 2:30 p.m. En Argentina hay dos partidos que acaparan la atención este fin de semana: Boca vs Independiente en la Bombonera este sábado a las 5:15 p.m.; el Rojo contará en el lateral derecho con Santiago Arias. El otro compromiso es Racing vs River, un enfrentamiento entre Duván Vergara y Juan Fernando Quintero este domingo a las 6:00 p.m.

¿Vuelve James?