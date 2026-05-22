Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad en el mundo; 1.200 millones de personas afectadas

Casi 1.200 millones de personas en todo el mundo viven con un trastorno mental, casi el doble de la cifra registrada en 1990, según un nuevo estudio de la Universidad de Queensland (Australia) y el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de Estados Unidos. Según este trabajo, publicado en ‘The Lancet’, este marcado aumento ha convertido a los trastornos mentales en la principal causa de discapacidad a nivel mundial, superando a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las afecciones musculoesqueléticas. Entérese: Este es el chip cerebral del tamaño de un arándano con el que quieren tratar la depresión El estudio identificó que los trastornos mentales afectan de manera desproporcionada a las personas de entre 15 y 19 años y a las mujeres. Examinó la prevalencia y la carga de los trastornos mentales en ambos sexos, 25 grupos de edad, 21 regiones y 204 países y territorios desde 1990 hasta 2023, lo que lo convierte en el análisis más completo sobre la carga de los trastornos mentales realizado hasta la fecha. El estudio evaluó 12 trastornos mentales, y los trastornos de ansiedad y el trastorno depresivo mayor (TDM) ocuparon el puesto 11 y 15, respectivamente, en cuanto a la carga que representan entre 304 enfermedades y lesiones en todo el mundo.

Actualmente, los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad en todo el mundo. En 2023, los trastornos mentales representaron 171 millones de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) a nivel mundial, situándose como la quinta causa principal de la carga total de enfermedad. Los trastornos mentales representaron más del 17% de todos los años vividos con discapacidad en el mundo. Los recientes aumentos se deben principalmente a los trastornos de ansiedad y al trastorno depresivo mayor. Desde 2019, la prevalencia estandarizada por edad del trastorno depresivo mayor ha aumentado aproximadamente un 24%, mientras que los trastornos de ansiedad han aumentado más de un 47%, alcanzando ambos casos su punto máximo en los años posteriores a la pandemia de COVID-19. Le puede interesar: Dietas antiinflamatorias podrían reducir la depresión “Estas tendencias al alza pueden reflejar tanto los efectos persistentes del estrés derivado de la pandemia como factores estructurales a largo plazo, como la pobreza, la inseguridad, el abuso, la violencia y la disminución de la cohesión social”, argumenta el doctor Damian Santomauro.

Los trastornos mentales afectan a las personas en todas las etapas de la vida, pero los tipos de afecciones y su impacto varían según la edad. En la primera infancia, las afecciones como el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el trastorno de conducta y la discapacidad intelectual del desarrollo idiopática son las más frecuentes. “Nuestros hallazgos demuestran que la prevalencia de los trastornos mentales alcanza su punto máximo entre los 15 y los 19 años, un período crítico del desarrollo que puede influir en las trayectorias educativas, laborales y relacionales”, propone la doctora Alize Ferrari. Lea también: ¿Necesita acompañamiento en salud mental? Hay tres nuevos Escuchaderos en estas estaciones del metro de Medellín En 2023, 620 millones de mujeres de todas las edades vivían con un trastorno mental, en comparación con 552 millones de hombres. Las mujeres representaron 92,6 millones de AVAD, frente a 78,6 millones entre los hombres, lo que indica una mayor carga general. La carga de los trastornos mentales aumentó en todas las regiones del mundo entre 1990 y 2023. Las regiones de altos ingresos, como Australasia y Europa Occidental, registraron algunas de las tasas de carga más elevadas a nivel mundial.