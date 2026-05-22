Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad en el mundo; 1.200 millones de personas afectadas

Casi 1.200 millones de personas en todo el mundo viven con un trastorno mental, casi el doble de la cifra registrada en 1990, según un nuevo estudio de la Universidad de Queensland (Australia) y el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de Estados Unidos.
Según este trabajo, publicado en ‘The Lancet’, este marcado aumento ha convertido a los trastornos mentales en la principal causa de discapacidad a nivel mundial, superando a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las afecciones musculoesqueléticas.
Entérese: Este es el chip cerebral del tamaño de un arándano con el que quieren tratar la depresión
El estudio identificó que los trastornos mentales afectan de manera desproporcionada a las personas de entre 15 y 19 años y a las mujeres. Examinó la prevalencia y la carga de los trastornos mentales en ambos sexos, 25 grupos de edad, 21 regiones y 204 países y territorios desde 1990 hasta 2023, lo que lo convierte en el análisis más completo sobre la carga de los trastornos mentales realizado hasta la fecha.
El estudio evaluó 12 trastornos mentales, y los trastornos de ansiedad y el trastorno depresivo mayor (TDM) ocuparon el puesto 11 y 15, respectivamente, en cuanto a la carga que representan entre 304 enfermedades y lesiones en todo el mundo.