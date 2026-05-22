No espere a la Feria de las Flores: este domingo habrá Festival Silletero en Envigado

El próximo domingo 24 de mayo en Envigado, al sur del Valle de Aburrá, se llevará a cabo el Festival Silletero, bautizado con el lema “Envigado, herencia que florece”, una jornada cultural que pretende visibilizar la tradición silletera de este municipio y de Antioquia. Este se realizará desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la Variante Las Palmas, a la altura de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, justo al lado de la estación de servicio Terpel. Lea más: Así fue como Avianca Cargo transportó 330 millones de flores colombianas a EE. UU. por el Día de la Madre La entrada al evento será gratuita para toda la comunidad envigadeña y el público en general, y contará con la participación de diez silleteros de las veredas Perico y Pantanillo. El objetivo es que estos maestros del arte con flores puedan compartir sus conocimientos a todos los asistentes, desde la siembra, la conservación y el proceso de elaboración de las silletas.

A la par, habrá música en vivo, presentación de papayera, muestras gastronómicas, ferias de dulces autóctonos de la región y venta de flores, frutas y verduras que se cultivan en las diferentes veredas de Envigado para apoyar la economía local. Si usted desea llevar a su mascota, también puede hacerlo, ya que habrá un espacio de Pet Friendly. El festival contará con servicio de parqueadero para aquellos que vayan en vehículo. Otra de las experiencias que se podrá vivir en el festival es la de “Silletero por un día”, en la que niños y adultos podrán armar su propia silleta con ayuda de los más expertos en el tema. “El Festival Silletero ‘Envigado, herencia que florece’ es una invitación para que las familias conozcan de cerca el valor cultural y humano que existe detrás de cada silleta, compartan con nuestros silleteros y disfruten de una experiencia alrededor de las raíces y tradiciones del municipio”, precisó en un comunicado la Secretaría de Cultura. Entérese: Matronas de barrios populares y corregimientos de Medellín llevan su cocina a La Pascasia Por su parte, el ciudadano Víctor Ríos, quien desde hace muchos años es todo un amante de las silletas, comentó: “No tiene que ser Feria de Flores para que veamos desfiles así. Si bien año tras año ese tipo de eventos solo suelen hacerse en el mes de agosto, es bueno que desde las diferentes alcaldías impulsen estas actividades. Por mi parte iré y lo disfrutaré mucho”.

Envigado y su amor por las silletas

En conmemoración por los 250 años de historia del municipio, en julio del año pasado se realizó una muestra silletera, que contó con la participación de 84 silleteros, 18 de ellos fueron niños y niñas, también de las veredas Perico y Pantanillo. En aquella ocasión, las silletas se distribuyeron en cinco categorías: monumental, tradicional, comercial, artística, y emblemática. El recorrido fue multitudinario, y se acompañó con agrupaciones musicales y danzas folclóricas.

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