Control al loteo ilegal en Bello: identificaron construcción irregular de más de 500 predios en el Cerro Quitasol

Tal parece que ahora la solución de muchos, al haber tanta edificación y desarrollo urbano en el área metropolitana, es migrar a los cerros tutelares a construir sus propias ‘casitas’. Pero eso, por más romántico que suene, no está permitido.

Los casos más recientes los expuso la Alcaldía de Bello, quien realizó un nuevo operativo de vigilancia y control en el Cerro Quitasol para prevenir el loteo ilegal y la ocupación indebida en esta área protegida. En la visita también participaron las secretarías de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, además del Cuerpo de Bomberos, la Policía y el Ejército.

Se llevó a cabo en el sector conocido como “Ciudad Perdida”, donde, de acuerdo con lo dicho por la misma autoridad, se estarían provocando incendios para, posteriormente, gestionar la venta irregular de esos terrenos.

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En el recorrido se logró identificar la construcción irregular de más de 500 predios, lo que está prohibido según el artículo 140, numeral 2 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Es doloroso lo que encontramos en este sitio; estamos acabando con el verde y el pulmón de nuestra ciudad, y por eso queremos invitar a toda la ciudadanía a que siga denunciando. El Cerro Quitasol es un área protegida, y el construir aquí tiene consecuencias en el orden legal, además del riesgo que genera”, dijo Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello.