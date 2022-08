Carlos Andrés García es uno de los vendedores de Panini en Medellín y se ubica por la avenida El Poblado en Envigado llegando al Parque. Él explica que también vende láminas menudiadas.

“Esas las vendemos desde $700 hasta $20.000 dependiendo de la dificultad de la lámina, si es un jugador o un estadio, un escudo o una lámina especial. Hay unas láminas extras que son gold (oro), silver (plata) bronze (bronce). Una oro de Cristiano Ronaldo puede valer hasta $500.000 una sola laminita”, dice.

Durante seis décadas, niños, adultos y amantes de los álbumes de Panini han sentido emoción al destapar cada uno de los sobres que contienen las anheladas láminas, las cuales hacen parte del objetivo de llenarlo completamente.

Los afiebrados

Los que más esperan ansiosos cada evento para la salida del preciado artículo son los coleccionistas y en Colombia hay varios que tienen una historia por contar.

Por ejemplo, Ricardo Gómez, oriundo de Manizales cuenta que tiene álbumes desde 1986. “Se me perdieron el de 1978 y 1982. No siempre era el de Panini porque había también otras alternativas, no todos están llenos, sobre todo los que me tocaron de niño, porque era con bolsillo propio y cuando podía. Cuando fui creciendo sí fui llenándolos todos”.

Gómez tiene un hijo de 14 años al que le pasó esta goma: “Lo incentivo en el tema, ya compramos el de Qatar y la idea es llenarlo”.

Como él, el antioqueño Juan Guillermo Ruiz, comparte esta afición. “El primero que tuve fue el del Mundial de Chile 62, pero el más preciado es el de Italia 90. Me pareció muy especial porqué marcó el regreso de Colombia a los mundiales”.