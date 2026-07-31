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De cuestionados en Nacional y el DIM al éxito internacional: Asprilla y Restrepo renacen con el Bolívar de la Paz

Dos colombianos, que recientemente dejaron Atlético Nacional e Independiente Medellín en medio de cuestionamientos, fueron protagonistas de una de las grandes sorpresas del continente.

  • Dairon Asprilla y Alejandro Restrepo llevaron al Bolívar de la Paz a los octavos de final de la Copa Sudamericana. FOTOS @conmebol
    Dairon Asprilla y Alejandro Restrepo llevaron al Bolívar de la Paz a los octavos de final de la Copa Sudamericana. FOTOS @conmebol
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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El fútbol siempre ofrece oportunidades para la revancha y Dairon Asprilla junto a Alejandro Restrepo la están aprovechando al máximo en Bolivia. El delantero y el entrenador colombiano fueron piezas clave en la clasificación de Bolívar de La Paz a los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de eliminar al Gremio de Brasil en una serie que dejó una gran impresión en el continente.

Asprilla fue determinante durante la llave. El atacante marcó un gol en el partido de ida y volvió a aparecer en el compromiso de vuelta, convirtiéndose en el hombre más influyente de la ofensiva del conjunto paceño. Sus anotaciones resultaron fundamentales para que Bolívar lograra dejar en el camino a uno de los clubes con mayor tradición del fútbol brasileño.

Por su parte, Alejandro Restrepo volvió a demostrar sus capacidades desde el banquillo. El estratega diseñó una propuesta táctica que neutralizó a Gremio y permitió que su equipo administrara la ventaja en los momentos decisivos de la serie. La lectura de los partidos y los ajustes realizados durante la eliminatoria fueron ampliamente destacados.

La clasificación representa una reivindicación para ambos colombianos. Asprilla había salido de Atlético Nacional en medio de críticas por su rendimiento y sin lograr consolidarse como el referente ofensivo que muchos esperaban. Sin embargo, en Bolívar ha encontrado un escenario ideal para recuperar la confianza y responder con goles en competencias internacionales.

Algo similar ocurre con Restrepo. Su última etapa como entrenador de Independiente Medellín estuvo marcada por los cuestionamientos de un sector de la afición, que pedía resultados inmediatos y un mejor funcionamiento del equipo. Tras asumir el reto en Bolivia, el técnico ha conseguido darle identidad futbolística a Bolívar y ahora celebra una clasificación de enorme prestigio.

La eliminación de Gremio no solo representa un golpe sobre la mesa para el conjunto boliviano, sino también una confirmación de que tanto Restrepo como Asprilla atraviesan un momento de reivindicación profesional. Lejos del fútbol colombiano, ambos encontraron un nuevo aire que les ha permitido recuperar protagonismo y demostrar que todavía tienen mucho por ofrecer.

Con el boleto asegurado para los octavos de final de la Copa Sudamericana, Bolívar se perfila como uno de los equipos a seguir en el torneo, impulsado por el talento goleador de Dairon Asprilla y la dirección técnica de Alejandro Restrepo, dos colombianos que hoy vuelven a ser noticia por sus éxitos en el ámbito internacional.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué fue tan importante Dairon Asprilla en la clasificación de Bolívar?
Porque marcó un gol en el partido de ida y otro en el de vuelta frente a Gremio, convirtiéndose en una de las principales figuras de la serie que le dio a Bolívar el paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
¿Qué papel desempeñó Alejandro Restrepo en la eliminación de Gremio?
El entrenador colombiano acertó con el planteamiento táctico y la estrategia para neutralizar al equipo brasileño, guiando a Bolívar hacia una clasificación que fue considerada una de las grandes sorpresas del torneo.
¿Qué tienen en común Asprilla y Restrepo en este momento de sus carreras?
Ambos llegaron a Bolívar después de salir en medio de críticas del fútbol colombiano —Asprilla de Atlético Nacional y Restrepo del Independiente Medellín— y ahora viven una revancha deportiva al destacarse en el ámbito internacional.
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