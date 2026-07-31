Nutresa da un paso clave: accionistas aprueban fusión con Nugil y JGDB Holding

Grupo Nutresa dio un nuevo paso en su proceso de reorganización corporativa tras la aprobación, por parte de la asamblea extraordinaria de accionistas, del compromiso de fusión por absorción entre la compañía, JGDB Holding S.A.S. y Nugil S.A.S. La operación busca simplificar la estructura societaria mediante la integración de las dos sociedades en Nutresa, sin modificar el control de la empresa ni su beneficiario final.
Vale anotar que JGDB Holding y Nugil fueron los vehículos de inversión creados por el Grupo Gilinski para adquirir la mayoría accionaria de Nutresa y desintegrar el llamado Sindicato Antioqueño, que por más de cuatro décadas integró junto a los grupos Sura y Argos.
Puede leer: ¿Qué hace Tío Rico, la nueva empresa que compraron los Gilinski en Venezuela?
La asamblea estuvo encabezada por Jaime Gilinski, principal accionista y presidente de Nutresa, y estuvo acompañado por los miembros de junta Néstor Camilo Martínez y María Ximena Lombana, así como por el secretario Jairo González.
De acuerdo con el documento aprobado, Nutresa actuará como sociedad absorbente, mientras que JGDB Holding y Nugil serán absorbidas y se disolverán sin necesidad de liquidación. Como consecuencia, todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones de ambas sociedades serán transferidos en bloque a Nutresa una vez la fusión quede perfeccionada.
Sin embargo, el cierre definitivo de la operación aún depende de la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), requisito previsto en la normativa para este tipo de reorganizaciones.
Entérese: Nutresa propone fusionarse con Nugil y JGDB Holding para simplificar su estructura societaria