Las semifinales de la Copa Sudamericana contarán con 3 equipos que tienen futbolistas colombianos y la sorpresa del torneo

El Montevideo City Torque escribió este jueves 17 de septiembre la página más gloriosa de su historia: goleó 3-0 al Cienciano y se clasificó por primera vez para semifinales de un torneo internacional, la Copa Sudamericana 2026. El equipo uruguayo perteneciente al City Group se medirá en semifinales, en octubre, con el Atlético Mineiro, que el miércoles eliminó al Santos de Neymar, ausente por lesión. “Una locura como se dio el partido, de remontar esta serie y de la forma que lo hicimos... este grupo de jugadores no para de sorprendernos”, celebró el entrenador del elenco charrúa, Marcelo Méndez. “Quedan dos meses de torneo y tenemos que hacer el último esfuerzo”, agregó. En la otra llave se enfrentarán el Vasco da Gama y Boca Juniors, el único de los cuatro semifinalistas que ya sabe lo que es ganar la Sudamericana, en 2004 y 2005. La final de la Sudamericana se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla y el campeón se clasifica para la fase de grupos de la Libertadores 2027.

El Galo en los penales

Su rival será el Atlético Mineiro, que el miércoles avanzó en penales a semifinales y sigue en carrera por llegar a la final del torneo por segundo año consecutivo. El Galo, que perdió en 2025 la final ante Lanús, derrotó en Belo Horizonte al Peixe en penales por 3-1, con un soberbio Gabriel Delfim que atajó tres de los cuatro remates desde los doce pasos de sus adversarios. El Mineiro había logrado igualar la derrota 2-0 de la ida, al ganar 4-2 con un tanto en los descuentos (90+2’) de Tomás Cuello. Bernard había abierto el marcador para el Mineiro a los treinta segundos de iniciado el partido en el Arena MRV y Reinier aumentó a los 20 minutos. Pero Lyanco, en propia puerta, descontó para el Santos a los 30 minutos. Reinier, ex Real Madrid, volvió a poner dos goles arriba al Galo a los 41 minutos, pero Gabigol volvió a descontar a los 72 y le daba el pase al Santos. Hasta que en los descuentos apareció Cuello, llevó la serie a los penales y allí Gabriel Delfim hizo el resto.

Boca-Vasco, primera semifinal

El martes, Boca Juniors y el Vasco da Gama eliminaron al Sao Paulo y al Independiente Santa Fe, respectivamente, y se citaron para las semifinales. En la llave más atractiva, entre dos gigantes del continente, que acumulan entre ambos nueve copas Libertadores y tres Sudamericanas, Boca le empató de visita 1-1 al Sao Paulo en el estadio Morumbi. Boca había ganado 1-0 en la ida y este martes se puso en ventaja con un gol del lateral uruguayo Leandro Lozano a los sesenta minutos. El defensa Domingos Duarte empató en el 89’ para el Sao Paulo. En Rio de Janeiro, el Vasco da Gama derrotó 2-0 al colombiano Santa Fe y se clasificó a su primera semifinal de un torneo internacional desde 2011. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El DT del Vasco, Pedro Emanuel, celebró “la importancia de una victoria de esta dimensión para pasar a una semifinal de copa internacional después de 15 años”. “Es un orgullo y una satisfacción”, agregó, en referencia a la Copa Sudamericana 2011, cuando el Vasco llegó a semis y fue eliminado por la Universidad de Chile, a la postre campeón del certamen. El elenco carioca, que se había traído un empate sin goles de Bogotá la semana pasada, ganó con tantos de Bruno Duarte a los 37 minutos y de David a los 65’. Lea también: Video | El increíble error de Aldair Quintana con Independiente del Valle que se quedó sin Copa Libertadores Bloque de preguntas y respuestas: