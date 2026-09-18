Las semifinales de la Copa Sudamericana contarán con 3 equipos que tienen futbolistas colombianos y la sorpresa del torneo

El Montevideo City Torque escribió este jueves 17 de septiembre la página más gloriosa de su historia: goleó 3-0 al Cienciano y se clasificó por primera vez para semifinales de un torneo internacional, la Copa Sudamericana 2026.
El equipo uruguayo perteneciente al City Group se medirá en semifinales, en octubre, con el Atlético Mineiro, que el miércoles eliminó al Santos de Neymar, ausente por lesión.
“Una locura como se dio el partido, de remontar esta serie y de la forma que lo hicimos... este grupo de jugadores no para de sorprendernos”, celebró el entrenador del elenco charrúa, Marcelo Méndez.
“Quedan dos meses de torneo y tenemos que hacer el último esfuerzo”, agregó.
En la otra llave se enfrentarán el Vasco da Gama y Boca Juniors, el único de los cuatro semifinalistas que ya sabe lo que es ganar la Sudamericana, en 2004 y 2005.
La final de la Sudamericana se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla y el campeón se clasifica para la fase de grupos de la Libertadores 2027.