¿Cuáles son las 5 selecciones para las que puede jugar Cristiano Ronaldo Jr. el hijo mayor de Cr7?

Cristiano Ronaldo Jr., hijo de la leyenda del fútbol, Cristiano Ronaldo, ya tiene 16 años y apunta a llegar al profesionalismo para continuar con el gigante legado que deja su padre, que por estos días está envuelto en la polémica con el seleccionador de Portugal, Jorge Jesús, tras abandonar la concentración lusa por desacuerdos con el estratega de 72 años.

Esto trajo al debate muchas cosas, tales como su continuidad, su importancia en el equipo y si volvería o no al combinado con el que ganó la Eurocopa en 2016 mientras estuviera Jesús. Otro de los temas que se puso sobre la mesa de discusión en el argot del fútbol mundial fue si su hijo, Cristiano Ronaldo Jr., continuará o no con la dinastía en la selección portuguesa tras vestir esta camiseta en las categorías menores.

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Por el trabajo de su padre, CR7 Jr. vivió en distintos países del planeta hasta llegar a Arabia Saudita, donde está radicado actualmente y compitiendo en la sub-16 del Al-Nassr, club donde su papá trabaja desde enero de 2023 y del cual es la máxima figura. Con todo lo sucedido en los últimos días, muchos fanáticos de Cristiano Ronaldo han pedido al hijo de “El Comandante” que no represente a Portugal, esto debido a un sentimiento colectivo de traición a su ídolo.