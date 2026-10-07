Colombia suspende venta de energía a Ecuador y frena un negocio de $530.683 millones

Colombia dejó de enviar energía eléctrica a Ecuador mediante el mecanismo oficial de Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo, TIE. El flujo de electricidad hacia el vecino país llegó a cero desde el pasado 7 de septiembre de 2026, fecha en la que comenzó formalmente el período de riesgo de desabastecimiento de energía en Colombia. Entérese: Colombia reanuda exportaciones de 8,6 GWh diarios a Ecuador; Palma desmiente gestiones de Noboa La suspensión ocurre en medio de las reglas establecidas para garantizar que la demanda interna del país tenga prioridad frente a las exportaciones.

¿Por qué Colombia suspendió las ventas de energía a Ecuador?

La decisión está relacionada con la declaratoria del período de riesgo de desabastecimiento y con las condiciones establecidas para la operación del sistema eléctrico nacional. Consulte: “El problema no es solo de Bogotá”: MinHacienda lanza dura crítica a gobernadores y alcaldes de la Costa por crisis energética La Resolución de la Creg 101 127 de 2026 establece que las exportaciones de energía están condicionadas a que primero se cubra la demanda interna de Colombia. Con el inicio del período de riesgo, XM asumió la operación del Sistema Interconectado Nacional, SIN, bajo este criterio de prioridad. Por esta razón, aunque las redes que conectan a Colombia y Ecuador continúan operativas, actualmente no se están programando TIE hacia el vecino país.

Colombia pierde $530.683 millones con la suspensión de energía a Ecuador

Las cifras de XM, administrador del mercado eléctrico colombiano, muestran que la suspensión pone en pausa un negocio bilateral que había generado ingresos por $530.683 millones para el sistema energético del país entre enero de 2025 y agosto de 2026. El monto corresponde al período anterior a la suspensión de los flujos comerciales programados hacia Ecuador. El hecho de que las TIE no estén siendo programadas no significa que no pueda registrarse ningún movimiento físico de electricidad entre los dos países.

XM explicó que la conexión física entre las redes puede generar algunos flujos de energía como resultado de la operación técnica del sistema. Sin embargo, esos movimientos no corresponden a exportaciones comerciales, debido a que no hacen parte de transacciones programadas entre Colombia y Ecuador. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. De esta manera, el flujo comercial mediante el mecanismo TIE permanece en cero mientras se mantiene el criterio de prioridad para atender primero la demanda interna colombiana. Le puede gustar: ¡Pilas! El Niño podría encarecer hasta $57.200 al mes el recibo de luz en Medellín, ¿qué hacer? Bloque de preguntas y respuestas: