Luis Díaz suma tres tripletes en su carrera: uno con Liverpool y dos con Bayern Múnich

El colombiano Luis Díaz sigue dejando huella en el fútbol europeo con sus goles. A lo largo de su carrera, el extremo guajiro ha conseguido tres tripletes: uno con el Liverpool, en la Liga de Campeones, y dos con el Bayern Múnich, en la Bundesliga.

Su capacidad para desequilibrar, atacar los espacios y definir frente al arco le ha permitido protagonizar actuaciones memorables en dos de los clubes más importantes en los que ha jugado en Europa.

Liverpool, el escenario de su primer triplete

La primera vez que Díaz consiguió tres goles en un mismo partido fue el 5 de noviembre de 2024, cuando vestía la camiseta del Liverpool. El colombiano fue la figura en la victoria 4-0 sobre el Bayer Leverkusen, por la Liga de Campeones, disputada en Anfield.

En aquella noche europea, el guajiro anotó a los 61 minutos, amplió la ventaja a los 83’ y completó su triplete en el tiempo añadido. Su actuación fue determinante para que el conjunto inglés se impusiera con contundencia al equipo alemán.

Bayern Múnich, el club donde repitió la hazaña

El segundo triplete llegó el 8 de febrero de 2026, ya como jugador del Bayern Múnich. Díaz brilló en la goleada 5-1 frente al Hoffenheim, por la Bundesliga, con tres anotaciones que confirmaron su adaptación al fútbol alemán y su peso en el ataque bávaro.