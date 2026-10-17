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Luis Díaz suma tres tripletes en su carrera: uno con Liverpool y dos con Bayern Múnich

Luis Díaz ya suma tres tripletes en su carrera profesional: uno con Liverpool en la Champions League y dos con Bayern Múnich en la Bundesliga.

  • Luis Díaz tuvo un extraordinario rendimiento ante el Leipzig. FOTO: GETTY
    Luis Díaz tuvo un extraordinario rendimiento ante el Leipzig. FOTO: GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 60 minutos
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El colombiano Luis Díaz sigue dejando huella en el fútbol europeo con sus goles. A lo largo de su carrera, el extremo guajiro ha conseguido tres tripletes: uno con el Liverpool, en la Liga de Campeones, y dos con el Bayern Múnich, en la Bundesliga.

Su capacidad para desequilibrar, atacar los espacios y definir frente al arco le ha permitido protagonizar actuaciones memorables en dos de los clubes más importantes en los que ha jugado en Europa.

Liverpool, el escenario de su primer triplete

La primera vez que Díaz consiguió tres goles en un mismo partido fue el 5 de noviembre de 2024, cuando vestía la camiseta del Liverpool. El colombiano fue la figura en la victoria 4-0 sobre el Bayer Leverkusen, por la Liga de Campeones, disputada en Anfield.

En aquella noche europea, el guajiro anotó a los 61 minutos, amplió la ventaja a los 83’ y completó su triplete en el tiempo añadido. Su actuación fue determinante para que el conjunto inglés se impusiera con contundencia al equipo alemán.

Bayern Múnich, el club donde repitió la hazaña

El segundo triplete llegó el 8 de febrero de 2026, ya como jugador del Bayern Múnich. Díaz brilló en la goleada 5-1 frente al Hoffenheim, por la Bundesliga, con tres anotaciones que confirmaron su adaptación al fútbol alemán y su peso en el ataque bávaro.

Ocho meses después, el colombiano volvió a celebrar tres goles en un mismo encuentro. Este 17 de octubre, ante el Leipzig, marcó a los 12, 47 y 68 minutos, en el triunfo 6-1 del Bayern. Además, aportó una asistencia para Aleksandar Pavlovic, por lo que tuvo participación directa en cuatro de las seis anotaciones de su equipo.

Con este nuevo registro, Luis Díaz ratifica su capacidad para marcar diferencias en el máximo nivel del fútbol europeo. Sus tres tripletes, conseguidos con dos clubes de élite y en dos competiciones de gran exigencia, reflejan la evolución de un atacante que combina velocidad, desequilibrio y efectividad frente al arco.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos tripletes suma Luis Díaz en su carrera profesional?
El extremo colombiano ha conseguido tres tripletes: uno con el Liverpool y dos con el Bayern Múnich, consolidándose como un atacante determinante en el fútbol europeo.
¿Cuándo marcó su primer triplete y contra qué equipo?
El 5 de noviembre de 2024, cuando jugaba para el Liverpool, Díaz anotó tres goles en la victoria 4-0 frente al Bayer Leverkusen, por la Liga de Campeones.
¿Cuáles fueron los dos tripletes de Luis Díaz con el Bayern Múnich?
El primero llegó el 8 de febrero de 2026, en la goleada 5-1 sobre el Hoffenheim. El segundo lo consiguió el 17 de octubre de 2026, cuando marcó tres tantos en el triunfo 6-1 frente al Leipzig, por la Bundesliga.
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