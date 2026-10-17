Francia arde en nueva jornada de disturbios por el costo de vida: más de 270 detenidos

Francia vivió este sábado una nueva jornada de protestas contra el encarecimiento de la vida, con manifestaciones en distintas ciudades y disturbios que dejaron más de 270 personas detenidas, según el Ministerio del Interior.
La movilización, impulsada por una convocatoria difundida en redes sociales bajo el lema “Amarillos y Jóvenes”, congregó a estudiantes, trabajadores, agricultores, profesores, jubilados y activistas que exigieron cambios económicos y políticos al gobierno del presidente Emmanuel Macron.