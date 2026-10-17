“¿Dónde está la plata?” Denuncian que BTS pagó a Sencia $2.852 millones para recuperar la grama de El Campín

Sigue la polémica por el caso del estado del gramado del Estadio El Campín y la responsabilidad de Sencia. Esta vez tiene que ver con los cerca de $2.852 millones que, según una denuncia del concejal de Bogotá Juan David Quintero, habría pagado la banda surcoreana BTS para el mantenimiento de la gramilla del estadio El Campín; están en el centro de la controversia por el estado de la cancha.
El cabildante pidió explicaciones al concesionario Sencia y al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) sobre el destino de esos recursos, después de los conciertos del grupo, realizados el pasado 2 y 3 de octubre.
La denuncia se conoció en medio de los cuestionamientos por el deterioro del terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín, que ha generado dificultades para la programación del fútbol profesional y obligó a aplazar encuentros deportivos por las condiciones del césped.