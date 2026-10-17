“¿Dónde está la plata?” Denuncian que BTS pagó a Sencia $2.852 millones para recuperar la grama de El Campín

Sigue la polémica por el caso del estado del gramado del Estadio El Campín y la responsabilidad de Sencia. Esta vez tiene que ver con los cerca de $2.852 millones que, según una denuncia del concejal de Bogotá Juan David Quintero, habría pagado la banda surcoreana BTS para el mantenimiento de la gramilla del estadio El Campín; están en el centro de la controversia por el estado de la cancha. El cabildante pidió explicaciones al concesionario Sencia y al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) sobre el destino de esos recursos, después de los conciertos del grupo, realizados el pasado 2 y 3 de octubre. La denuncia se conoció en medio de los cuestionamientos por el deterioro del terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín, que ha generado dificultades para la programación del fútbol profesional y obligó a aplazar encuentros deportivos por las condiciones del césped.

Puede leer: ¿Qué procedimiento intentaron hacer con la cancha del estadio El Campín?; aquí le explicamos Quintero aseguró que BTS habría desembolsado US$900.000 adicionales (unos $2.852 millones) para atender el impacto de sus presentaciones sobre la cancha. Sin embargo, cuestionó que no haya claridad sobre el manejo de ese dinero y sobre cuánto se habría destinado efectivamente a las labores de recuperación. “¿Dónde está esa plata?”, preguntó el concejal, quien señaló que la información conocida hasta ahora corresponde a un contrato del IDRD relacionado con el uso del Parque La Florida como parte de las compensaciones por el mantenimiento de la grama. Según su denuncia, ese acuerdo contemplaba un pago en especie de alrededor de $478 millones por parte del contratista encargado del césped. La cifra, sin embargo, no explica por sí sola qué ocurrió con los demás recursos que, de acuerdo con el cabildante, se habrían previsto para recuperar el terreno de juego. Le puede interesar: ¿Quiénes están detrás de Sencia, la empresa envuelta en polémico manejo de El Campín?

El deterioro de la cancha desató el debate en Bogotá

La polémica se intensificó después de que las condiciones del césped afectaran la programación deportiva. Los conciertos de BTS, que congregaron a decenas de miles de asistentes en cada fecha, se realizaron antes de una serie de trabajos para recuperar la superficie del estadio. Para solucionar los daños, Sencia recurrió al método conocido como big rolls, que consiste en instalar grandes rollos de césped. La alternativa, según explicó Quintero, buscaba acelerar la recuperación de la cancha y permitir que el escenario recibiera nuevamente partidos de fútbol en un plazo aproximado de diez días. No obstante, el concejal aseguró que el procedimiento no dio los resultados esperados y que las lluvias y otros inconvenientes retrasaron la recuperación del terreno. El estado de la gramilla llevó a concejales, representantes del Distrito y dirigentes deportivos a exigir respuestas al concesionario. Durante una sesión de la Subcomisión de Vigilancia y Control del Concejo de Bogotá, la respuesta de Sencia de que atendería las inquietudes por medio de la interventoría provocó nuevas críticas. El concejal y exfutbolistas, Leandro Castellanos, quien ha participado en el debate sobre las condiciones de la cancha y el traslado de césped desde el Parque La Florida, cuestionó que el concesionario no respondiera de manera directa a las preguntas formuladas por los cabildantes. “Es vergonzoso que se venga acá, que vengan y no tengan la grandeza y la altura de responder lo que hemos debatido”, afirmó. Lea más: Alcalde Galán solicitó investigar a Sencia por el mal estado de la grama del Campín: “No admitiremos más excusas”

Sencia se pronunció por el estado de la gramilla

Ante los cuestionamientos, Sencia reconoció las dificultades para recuperar las condiciones del terreno de juego y se refirió a las decisiones adoptadas para proteger a jugadores y aficionados. “Con posterioridad al último concierto, se trabajó arduamente, buscando que las condiciones estuvieran dadas para la realización del partido, buscando siempre la seguridad de los jugadores y los aficionados. Sin embargo, Sencia entiende, acepta y acata las decisiones de las autoridades en este sentido”, señaló el concesionario en un comunicado. La empresa también reiteró que el fútbol seguirá siendo una prioridad y anunció que reforzará el trabajo conjunto con los clubes, la Dimayor y el IDRD para implementar los ajustes necesarios y garantizar las condiciones requeridas para disputar los encuentros. Entretanto, en el Concejo de Bogotá se han planteado posibles sanciones económicas y medidas más drásticas, entre ellas solicitar que el Distrito evalúe la terminación de la alianza público-privada (APP) y recupere el manejo del escenario deportivo. Bloque de preguntas y respuestas: