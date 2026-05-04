Ratifican multa contra el presidente Petro por casi $18 millones por no retractarse en redes

Este lunes se confirmó una sanción contra el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que la justicia determinara que incurrió en desacato al incumplir una orden judicial que le exigía retractarse y ofrecer excusas públicas al representante legal de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió modificar la sanción inicialmente impuesta.

En lugar de los 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fijados por el Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el tribunal redujo la multa a 10 salarios mínimos, lo que equivale a $17.509.050 para este año.

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El proceso se originó a partir de una acción de tutela presentada por González Montaño, quien alegó vulneración de sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre y debido proceso.

Esto ocurrió tras declaraciones públicas del presidente Petro en las que lo calificó como “corrupto” y lo vinculó con el presunto desvío de recursos del sistema de salud.

En una decisión previa, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el amparo solicitado y ordenó al jefe de Estado retractarse y presentar excusas públicas en un plazo de cinco días desde la notificación del fallo.

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El incumplimiento de esta orden, emitida en la sentencia del 11 de noviembre de 2025, fue el elemento central para la imposición de la sanción por desacato.

Según la justicia, el mandatario no acató lo dispuesto dentro del término establecido, lo que activó el mecanismo sancionatorio previsto en la normativa vigente. Con esta decisión, queda en firme la multa ajustada, así como el señalamiento de desacato por parte del alto tribunal.