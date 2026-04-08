Video| El “Cucho” Hernández anotó y mantiene viva la ilusión europea del Betis: vea aquí el gol

Las grandes competiciones europeas entran en su recta final. Este miércoles 8 de abril, se jugó el compromiso entre Sporting Braga y el Real Betis de los colombianos Juan Camilo “Cucho” Hernández y Nelson Deossa. El equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, aún con la herida por haber perdido la final de la Conference League la temporada pasada, busca conseguir un título continental para el blanquiverde andaluz.

Hernández fue titular y clave en el partido. Los primeros momentos del encuentro estuvieron cargados de acción. Tan solo 5 minutos bastaron para que se abriera el marcador a favor del conjunto portugués tras el córner cobrado al primer palo por parte de Diego Rodrigues y que remató de taco el volante austriaco Florian Grillitsch, para batir a Pau López y desatar la euforia en el Estadio Municipal de Braga.

Los Béticos se acercaron con Marc Bartra al minuto 7, que la mandó al fondo de la red, pero estaba en fuera de lugar. Así transcurrió el compromiso, sin un amplio dominador, hasta que al minuto 59 los españoles se lanzaron en un contragolpe que lideró el “Cucho”, quien filtraría la pelota para el marroquí Abde y este sería derrumbado en el área, consiguiendo un tiro penal de mucho valor.

¿Quién se encargó de la pena máxima? Juan Camilo Hernández. El risareldense empató el compromiso tras engañar al guardameta rival desde los 11 pasos con un potente remate de pierna diestra. Cucho llegó a tres goles en seis partidos de la Liga de Europa, además de dar una gran presentación en este primer partido de la serie; el delantero terminó dando 15 pases exactos de 21 (71%), ganó 4 de 7 duelos y remató 4 veces a portería, consiguiendo así una calificación de 7.1 según Sofascore. “Antes del partido el míster dijo quién tiraba el penalti. Son cosas que pasan en el campo”, mencionó Hernández al medio Zona Mixta tras el partido.