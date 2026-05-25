Dueña de clínica de “garaje” dice que Yulixa Toloza no murió allí, sino en el carro en que fue sacada

El caso de Yulixa Toloza sigue conmocionando al país. Un nuevo detalle sobre su muerte se conoció este lunes: su muerte no ocurrió en la clínica de garaje —llamada Beauty Láser— donde fue a hacerse una lipólisis láser, sino en el vehículo en el que fue sacada, a rastras e inconsciente, del lugar. Así lo reveló la dueña de ese centro estético ilegal, María Fernanda Delgado.
Vale recordar que, según los videos de las cámaras de seguridad que se han conocido, Toloza fue sacada a rastras e inconsciente del sitio. Horas antes había sufrido complicaciones de salud por un mal procedimiento en ese centro ilegal.
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Yulixa, de 52 años, habría muerto por una embolia pulmonar, según los estudios forenses realizados por el Instituto de Medicina Legal. Según dijo el director de esa entidad, Ariel Emilio Cortés, esa fue una de las causas de muerte que se estaba manejando como hipótesis, pero también se contemplaban otras versiones relacionadas con un evento anémico o el uso de anestésicos.