Atlético de Madrid dio el batacazo en el Camp Nou y se va adelante en la serie ante Barcelona por Champions

El Atlético de Madrid venció al Barcelona 0-2 en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones en condición de visitante y apoyado en su superioridad numérica tras la expulsión de Pau Cubarsí (44’). Un golazo de falta de Julián Álvarez , a los 45 minutos, de tiro libre y otro tanto del noruego Alexander Sorloth (70’) dieron la victoria al equipo rojiblanco en el Camp Nou, dejando en silencio el escenario que esperaba un gran juego del Barcelona. La victoria del equipo madrileño, cuyo autobús fue recibido con lanzamiento de objetos a su llegada, pone en ventaja al conjunto de Diego Cholo Simeone de cara a la vuelta en el Metropolitano. El Atlético da un paso para seguir su camino hacia las semifinales de una competencia que no ha ganado nunca pese a llegar a la final en 2014 y 2016, donde perdió ante el Real Madrid en ambas ocasiones.

El Barça avisó pronto con un tiro de Marcus Rashford, que sacó el portero argentino Juan Musso, sustituto de Jan Oblak. El extremo inglés fue el hombre más incisivo de su equipo, apoyado en el joven Lamine Yamal, al que se vio menos que en otras ocasiones. El joven atacante barcelonista se zafó de tres jugadores para plantarse ante la portería rival, pero su disparo casi a bocajarro fue desviado por Marc Pubil (32’). El Atlético trató de solventar la presión azulgrana con velocidad, pero tendría que esperar hasta el filo del descanso para adelantarse en el marcador. La carrera de Giuliano Simeone hacia la portería la corta Pau Cubarsí con una falta al borde del área, sancionada inicialmente con una tarjeta amarilla. Tras unos momentos de suspenso y una comprobación en el VAR, el árbitro del encuentro decidió mostrar la roja (44’).

Julián Álvarez marcó un golazo para abrir el camino de la victoria